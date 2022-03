Figueira da Foz. Corpo de homem encontrado perto da ilha da Morraceira

Um corpo de um homem foi encontrado, na tarde de terça-feira, junto a uma vedação de viveiros na ilha da Morraceira, no concelho da Figueira da Foz, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), esta quarta-feira.

Segundo um comunicado divulgado hoje no site da AMN, o alerta para o cadáver foi recebido pelas 18h26, "através de um popular que se encontrava nas proximidades, tendo sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz".

Quando as autoridades chegaram ao local, constaram que o corpo era de um homem com cerca de 45 anos, cujo óbito "foi declarado no local pelo delegado de saúde".

"Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra", detalhou ainda a AMN.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares e amigos da vítima, indicou a autoridade. O Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz tomou conta da ocorrência.