Trabalho. Quase metade dos portugueses arranjou emprego em 2021

Quase metade (48,8%) dos portugueses que estavam desempregados durante o ano 2020 passaram para a situação de emprego um ano depois, em 2021. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que acrescenta que, ainda assim, mais de 31% manteve-se como desempregado.

“Do total de desempregados ao longo de 2020, 31,3% (109,6 mil) permaneceram nesse estado um ano após (em 2021), enquanto 48,8% (171,3 mil) transitaram para o emprego e 19,9% (69,9 mil) transitaram para a inatividade”, revela o gabinete de estatística.

Os dados referentes ao ano passado mostram ainda que, de entre os desempregados de curta duração em 2020, 57,2% (133,8 mil) transitaram para o emprego no espaço de um ano (em 2021). Ao mesmo tempo, 32,1% (37,5 mil) dos que estavam desempregados há 12 e mais meses transitaram para o emprego.

Além disso, de um ano para o outro, a percentagem de pessoas que tinham um trabalho por conta própria e que transitaram para um trabalho por conta de outrem foi 10,5%, o correspondente a 69,4 mil.

No período em análise, 35,6% (253,8 mil) dos trabalhadores por conta de outrem que tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato transitaram para um contrato sem termo.

E do número de pessoas que, em 2020, tinham um emprego a tempo parcial, 27,6% (103,8 mil) passaram a trabalhar a tempo completo em 2021.

Quarto trimestre Feitas as contas apenas ao último trimestre do ano passado, o INE detalha que, do total de pessoas que estavam desempregadas trimestre anterior, 52,8% (168,2 mil) permaneceram nesse estado no quarto trimestre de 2021, enquanto 27,1% (86,5 mil) transitaram para o emprego e 20,1% (64 mil) transitaram para a inatividade.

Diz ainda o gabinete de estatística que perto de um em cada três desempregados de curta duração (32,7%; 54 mil) e uma em cada seis pessoas pertencentes à “força de trabalho potencial” (17,4%; 31,2 mil) no terceiro trimestre de 2021 transitaram para o emprego no trimestre seguinte.

Nesse mesmo período, mudaram para um trabalho por conta de outrem 9,9% (72,9 mil) das pessoas que tinham um trabalho por conta própria no trimestre anterior. Por outro lado, 1,9% (77,7 mil) das pessoas que tinham um trabalho por conta de outrem começaram a trabalhar por conta própria.

Além disso, um em cada cinco trabalhadores por conta de outrem que no terceiro trimestre do ano passado tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato passaram a ter um contrato sem termo no trimestre seguinte (20,3%; 143,2 mil).

E considerando o número de pessoas que permaneceram empregadas entre os últimos dois trimestres do ano passado, 3,6% (168,4 mil) mudaram de emprego.