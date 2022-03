A nossa guerra

24 de fevereiro de 2022. O início de um dos dias mais negros do século XXI. Data que ficará gravada para sempre, a tinta de sangue, na vida de várias gerações. A 24 de fevereiro a guerra voltou à Europa. O desejo de poder e o revanchismo histórico embrulhados numa fábula de loucura bélica quebraram o maior período de paz e prosperidade que o nosso continente já conheceu.

A bravura e a coragem do povo ucraniano são comoventes. Fosse isso suficiente para travar esta infâmia contra a humanidade. Infelizmente, por mais que os soldados lutem nas trincheiras pela defesa da sua nação, por mais que os cidadãos tomem as ruas em protesto contra os tanques, há um povo inteiro que sofre a barbárie da guerra.

Tudo isto porquê?

Pela mais nobre das razões, aquela que separa os seres racionais dos irracionais: a recusa de um povo prestar vassalagem a um poder tirânico e querer ser livre de escolher o seu próprio destino.

Nesta guerra, mais do que em qualquer outra no tempo recente, há clareza de papéis. Há um agressor e há um agredido.

As irracionais ameaças de confronto nuclear, a crença de que a força é direito, o desprezo gélido por todos os princípios básicos de proteção humanitária, os mísseis despejados sobre civis e populações indefesas. A impiedosa máquina de guerra do Kremlin tem deixado o mundo perplexo mas não paralisado perante tamanha fealdade.

Do outro lado um exército pequeno repele o gigante opressor e um povo fustigado pela brutalidade dá uma lição de bravura e amor à pátria, emergindo aos olhos da comunidade internacional como a personificação da resistência do bem contra o mal, de que todos querem fazer parte - com a exceção da Eritreia, da Coreia do Norte, da Síria, da Bielorrússia e do PCP.

Este não é tempo para ambiguidades.

Cascais não está contra ninguém. Somos a orgulhosa casa de cidadãos que representam mais de 80% das nacionalidades do mundo.

Mas Cascais não é, nem pode ser, neutro. Esteve e estará sempre do lado do Direito, da Justiça e da Humanidade. Esteve e estará sempre pela Liberdade contra a Tirania. Pela Paz contra a guerra.

Cascais tem uma tradição histórica, vincada ao longo de gerações, de acolher povos de todos os credos e crenças. Assim foi, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, período em que fomos destino e casa para tantos e tantos milhares de refugiados, ao ponto de sermos conhecidos por ter mais Reis sem coroa do que hotéis de cinco estrelas.

Os cascalenses de hoje estão à altura do legado dos seus pais e avós. A comunidade ergue-se de novo contra a loucura da guerra e arregaça as mangas para auxiliar todos os que precisam de ajuda.

A sociedade civil mobilizou-se. E, no espaço de dias, foram recolhidas toneladas e toneladas de bens para ajudar os ucranianos.

Há empresas a oferecer serviços. Famílias a oferecer casas. A generosidade de todos mostra a nossa força.

A Câmara de Cascais coordena as iniciativas da sociedade civil e não regateia esforços para salvar vidas e ajudar quem mais precisa.

Hoje, quarta-feira dia 9, parte a primeira missão de resgate de refugiados. Uma equipa liderada por Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara, voará até à Roménia. Seguirá depois até à fronteira com a Ucrânia, estabelecendo-se na pequena cidade de Siret.

A nossa ambição é embarcar para Portugal cerca de 250 refugiados, para que entre nós vivam em paz e segurança.

Também hoje e amanhã dia 10, sairão consecutivamente dois camiões TIR rumo à Polónia.

Carregarão 60 toneladas de bens doados por cidadãos e muitas empresas até Chelm, na fronteira com a Ucrânia. Daqui, e com a ajuda de parceiros locais, chegarão a quem mais precisa nas cidades martirizadas.

Chegadas a Cascais, todos os refugiados terão garantia de dignidade no acolhimento que lhes prestamos.

Criámos um fundo de emergência de 1 milhão de euros para apoiar as famílias deslocadas. Estamos a preparar cinco locais de acolhimento temporário com grande capacidade.

Os utilizadores da plataforma Airbnb ajudaram-nos a por as suas casas à disposição.

O Banco Santander emitirá cartões para que todos os refugiados tenham um fundo de sobrevivência de 250 euros à chegada ao nosso concelho.

Cartões SIM serão entregues para que as famílias deslocadas possam comunicar entre si a mais baixo custo.

Nas áreas da saúde, da segurança social, do emprego, da educação e da cultura, tudo está a ser preparado para que os cidadãos ucranianos vivam aqui como se fosse a sua casa.

Por último, e porque qualquer abuso será intolerável, criaremos a figura do Provedor do Refugiado para proteger todos os que ficarão entre nós.

Estas são apenas algumas das iniciativas que tomamos para estar à altura das exigências deste momento histórico.

Não é apenas a Ucrânia que está a ser atacada.

São os nossos valores, a nossa ideia de democracia, as nossas liberdades e o nosso modo de vida.

O sucesso desta nossa operação depende dos esforços municipais, dos esforços das empresas e das instituições. Mas depende, sobretudo, das famílias de Cascais e da Área Metropolitana de Lisboa.

Precisamos que os cidadãos nos ajudem a ajudar. Apelo a quem lê estas linhas, para que se voluntarie para acolher mães e filhos nas suas casas.

Há quem trave esta guerra com coragem, com valentia e sacrifício na linha da frente.

A nós pede-se apenas boa vontade, generosidade e amor ao próximo. Essa é a nossa guerra.

Por terra ou pelo ar, aqui ou na fronteira leste da Europa, a nossa ajuda está a caminho do povo ucraniano.