Invasão russa. Onde pára Pedro Nuno Santos?

Foi um dos grandes entusiastas da ‘geringonça’ e quase que se eclipsou depois da noite de 30 de janeiro - não me recordo mesmo da sua última aparição pública, mas pode ser que ande distraído.

Sendo um dos ministros mais influentes do Executivo ainda em exercício seria normal que já se tivesse pronunciado sobre a invasão russa à Ucrânia, mas Pedro Nuno Santos continua mais calado que a múmia de Tutankhamon. Por que será? Não quererá incomodar os seus amigos do PCP e do BE ou preferirá não se pronunciar sobre o conflito?

Os governantes têm estas singularidades e no PS já vimos vários apagões do aprendiz de animal feroz João Galamba, que andou muito desaparecido nos tempos mais conturbados, já que não dava jeito ao Partido Socialista ser associado às boutades do seu secretário de Estado da Energia. Ambos costumam ser corajosos a defenderem aquilo em que acreditam, mas de Pedro Nuno Santos esperava-se um pouco mais de frontalidade a criticar a Rússia - ou então a diabolizar a NATO e a União Europeia. Ou será que o ministro das Infraestruturas e da Habitação entende que para o seu futuro político é melhor não se comprometer ao tomar partido por uma das partes, já que ainda acredita numa futura ‘geringonça’?

Se Pedro Nuno Santos é o homem corajoso que gosta de apregoar, seja contra a banca alemã, como disse em 2011 - “Estou marimbando-me para os bancos alemães que nos emprestaram dinheiro nas condições em que nos emprestaram. Estou marimbando-me que nos chamem irresponsáveis. Nós temos uma bomba atómica que podemos usar na cara dos alemães e dos franceses. Ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos a dívida e se o fizermos as pernas dos banqueiros alemães até tremem” -, seja contra as companhias aéreas de low-cost, qual a razão para continuar ‘escondido’? Terá Pedro Nuno Santos alguma simpatia por Vladimir Putin, à semelhança do PCP - de quem agora tenta tudo para se demarcar?