O Governo vai passar a reduzir semanalmente o Imposto sobre os Produtos Petrolífero (ISP) em linha com o aumento da receita fiscal que vier a ser apurado. Esta é a resposta de António Costa face ao aumento dos preços dos combustíveis e à pressão que tem sido feita nos últimos dias. Em causa está o aumento dos preços dos combustíveis levado a cabo a partir desta segunda-feira, que levaram os valores a ultrapassar os dois euros por litro, contribuindo para uma corrida aos postos de combustível no fim de semana, o que provocou longas filas nas principais cidades, chegando mesmo a esgotar produto em alguns pontos de abastecimento. E a tendência é para continuar. Tal como o i já avançou, “dado o atual cenário, o preço desta commodity tem vindo a valorizar e enquanto não existir qualquer tipo de intervenção por parte da OPEP, devemos esperar que a tendência de alta continue, apesar do preço do petróleo esteja a ser cotado perto dos seus máximos históricos”, disse Henrique Tomé, analista da XTB.

De acordo com o Executivo as contas são simples: se for registada uma subida do IVA de cinco cêntimos, o ISP será cortado em cinco cêntimos. Atualmente, já há um mecanismo de compensação, mas de acordo com o primeiro-ministro, a medida que estava em vigor tinha a ver com o valor médio anterior. “Agora é o valor por litro. É mais direto”, garantindo que a ideia é neutralizar o impacto da subida do preço na parte que o contribuinte entrega ao Estado. Quanto ao IVA, fica dependente de decisão da Comissão Europeia. Já em relação ao gás de botija a ideia “é estender a todos os beneficiários da tarifa social de eletricidade uma subsidiação de 10 euros por garrafa”.



Além disso, o Governo irá lançar novas novas linhas de crédito para “as empresas mais pressionadas” e anunciou subsídios para financiar o custo da energia na indústria, num montante de 150 milhões de euros do fundo ambiental através da tarifa de acesso à rede.

Esta reação surge depois do encontro realizado com os parceiros sociais que não pouparam críticas às medidas até aqui avançadas pelo Executivo e que estavam apenas relacionadas com um reforço extraordinário no mês de março do desconto a devolver aos automobilistas que abasteçam este mês e que passa de 5 euros por mês (10 cêntimos por um depósito de 50 litros) para 20 euros. Este valor foi definido não apenas a pensar nos aumentos anunciados, mas para compensar as subidas registadas desde o início do ano.

Patrões deram cartão vermelho

À entrada do encontro, António Saraiva, presidente da CIP, tinha referido que a “enorme fatia de impostos que integram a composição dos preços dos combustíveis tem de ser amenizada”. Lembrando que “esta situação extraordinária exige a extraordinária redução dos impostos, nomeadamente do ISP”, referiu o patrão dos patrões.

Uma opinião partilhada pela Confederação dos Serviços (CCP) que aproveitaram para chamar a atenção para o aumento de custos que alguns setores estão a suportar por via do aumento do preço do gás natural. Situação essa que leva o presidente da CIP a sugerir apoios setoriais para o têxtil ou a cerâmica, por exemplo, uma porta que na semana passada o Governo já deixou aberta. “Empresas que estavam com um custo energético de 100 mil euros mês arriscam-se neste momento a ter 900 mil euros de acréscimo na fatura energética. É incomportável, coloca as empresas numa situação ingerível porque é impossível repercutir estes aumentos de custos energéticos no preço”.

Também o presidente Confederação do Turismo (CTP) falou na necessidade de concretizar medidas de capitalização das empresas. “O que estamos à espera é por um lado que o Governo nos diga o que se passa, quais os planos “B”, planos “C” e se calhar estamos à espera que venham aí algumas medidas perfeitas” para uma “tempestade perfeita”, afirmou Francisco Calheiros. E acrescentou:“Se eram urgentes no fim da pandemia com o início de uma guerra são muito mais urgentes”.

O responsável já tinha referido que era “imprevisível a dimensão das consequências desta guerra no coração da Europa. Mas de uma coisa temos a certeza: o turismo, as empresas e toda a economia vão sofrer os danos colaterais desta guerra de que ninguém estava à espera. Até que nível vamos sofrer? Isso é também, por agora, uma incógnita”, questionou.

Só os impostos representam mais de 60% do preço final dos combustíveis. Feitas as contas por cada 100 euros gastos em gasolina, o consumidor paga 60 euros de impostos, daí Portugal ser dos países da União Europeia em que os valores dos combustíveis são mais altos.

E apesar dos preços dos combustíveis dependerem da cotação do petróleo, tendo o barril do Brent como referência, existem ainda outros fatores que também pesam, como as flutuações cambiais entre o euro/dólar que acabam por influenciar o preço final de venda ao público. E a somar a isto há que contar com outras despesas. A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) tem vindo a alertar que, a par da carga fiscal, é necessário contar ainda com os custos fixos das despesas de armazenamento e distribuição e do biocombustível.