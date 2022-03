"Estamos numa corrida contrarrelógio mas tomar as medidas exige tempo", diz Marcelo sobre as sanções europeias a Putin

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, esta terça-feira, que a União Europeia (UE) está a tomar todas as medidas necessárias para travar o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, no entanto, essas medidas não são implementadas de forma "instantânea", sobretudo as medidas económicas.

"As medidas têm sido tomadas de acordo com a evolução da situação. Na União Europeia vai havendo um estudo e aplicação de medidas e essas medidas vão sucedendo. As pessoas têm de perceber que as medidas são tomadas no papel, depois é preciso executá-las, pô-las em prática, e medidas económicas e financeiras não são instantâneas, algumas são outras não, por exemplo o SWIFT previa-se um prazo de 10 dias que já passou praticamente. Tecnicamente não é fácil fazer a aplicação de um momento para o outro", esclareceu o Presidente da República à margem de uma iniciativa no antigo Museu dos Coches.

"À medida que são tomadas, vai-se percebendo que são precisas mais, mas isto está a ser feito em cima da hora", apontou Marcelo, indicando que tudo está a ser feito consoante a evolução da situação, no entanto, alerta para a situação de contrarrelógio que se vive.

"Estamos numa corrida contrarrelógio mas tomar as medidas exige tempo", vincou o chefe de Estado, notanto por isso a necessidade de adequar o trabalho a desenvolver neste tipo de situações.