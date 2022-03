Rússia oficializa recurso à expulsão das competições da FIFA e da UEFA

Através de um comunicado emitido através das plataformas oficiais, nesta terça-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) acusou a receção de um recurso por parte da Federação Russa (FUR) "contra a decisão tomada pela FIFA e pela UEFA de suspender equipas e clubes russos das respetivas competições".

"No recurso, a FUR pede ao CAS que coloque de parte as Decisões Contestadas e retome a participação de todas as equipas e clubes russos nas competições da FIFA e da UEFA", pode ler-se nesta nota oficial, onde o organismo garante ter dado início a "dois processos distintos de arbitragem".

Assim, o TAS vai "procurar a posição das respetivas partes com respeito ao pedido de providência cautelar por parte da FUR", prometendo tomar uma decisão final já "nos próximos dias".

Recorde-se que, em forma de boicote à Rússia pela invasão da Ucrânia, a FIFA e a UEFA decidiram expulsar todos os emblemas russos - clubes incluídos - das suas competições. Assim, a seleção nacional russa ficou fora dos play-offs de apuramento do Mundial do Qatar'2022, e o Spartak de Moscovo ficou fora da Liga Europa.