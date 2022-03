Zona Euro. Eurostat revê em alta crescimento do PIB em 2021

O produto interno bruto (PIB) da zona euro cresceu 5,3% no ano passado. Os números foram avançados esta terça-feira pelo Eurostat e representam uma revisão em alta para a variação do PIB em 2021.

“Para o ano de 2021 como um todo, o PIB aumentou 5,3% tanto na Zona Euro como na União Europeia, depois de -6,4% e -5,9% respetivamente em 2020“, revela o gabinete de estatística europeu.

Fazendo as contas apenas ao quarto trimestre do ano passado, o PIB cresceu 4,6% na Zona Euro e 4,8% na União Europeia, depois de ter crescido 4% (0,3% em cadeia) e 4,2% (0,4% em cadeia), respetivamente, no terceiro trimestre de 2021.

Por países, a Eslovénia (+5,4%) registou o maior aumento do PIB em relação ao trimestre anterior, seguida por Malta (+2,3%), Espanha e Hungria (ambos +2%).

Do lado contrário, observaram-se quebras na Irlanda (-5,4%), Áustria (-1,5%), Alemanha (-0,3%), Croácia, Letónia e Roménia (todos -0,1%).

Segundo o Eurostat, no último trimestre do ano, a despesa de consumo final das famílias diminuiu 0,6% tanto na zona euro como na União Europeia.