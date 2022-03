Às portas de mim

Nesse dia, almada negreiros acordou bastante mal-disposto, calculo eu. Ou então irritado, com os pés para fora dos lençóis. Isto também sou eu a calcular. A verdade é que escreveu dominado por uma certa raiva interior e por algum motivo lhe chamou A Cena do Ódio. “Se ao menos isto tudo se passasse/numa Terra de mulheres bonitas!/Mas as mulheres portuguesas/são a minha impotência!” Confesso que também não acordei animado por aí além, vou já a correr para a varanda para uma sessão de fototerapia mas, antes disso, também não evito debruçar-me sobre as mulheres portuguesas, não em geral - ao contrário de Almada conheço algumas bem bonitas -, mas sobre aquelas que, valha-me Deus!, encontrei ao longo da vida com uma beca vestida. Que mostrengos imundos e grossos como o de Pessoa. Que cérebros caliginosos. Que figuras pedantes, ignorantes, que defensoras basbaques da oclocracia, o governo da ralé. O último bicho que vi com tal farda tinha nome de chá - alfazema?, cavalinha?, camomila?, cidreira?, tília?, acho que era assim - e mal sentou os anchos glúteos na cadeira onde se perfuma de um poder infinito, mostrou ao que ia. Não estava interessada em perceber as razões que subjazem um homem ao torpe roubo de uma filha por uma família de pilha-galinhas, mas foi submissa e servil perante o descaramento manhoso de uma mulherzinha que, para ficar de bem com a pequena-burguesia na qual chafurda degradantemente, exibe a minha filha Francisca sob a capa porca de uma paternidade tão falsa como o bem-mandado que a pôs sobre os ombros. Sim: as juízas portuguesas, exemplos tristes de puro sexismo, homofóbicas até ao tutano, são a minha impotência, a minha tão grande impotência. Percebo-te Almada; Se ao menos isto se passasse numa Terra de gente de bem... Sonho poder ter a minha pequenina ao colo e as nuvens do meu desprezo caem sobre uma espécie de mulher com nome de tisana. É de escacha! “Faço por confundir a minha sombra comigo:/estou sempre às portas davida/sempre lá, sempre às portas de mim!”.