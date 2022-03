Voltar atrás? Putin esperou vinte anos por isto

Desenganem-se aqueles que têm alguma fé de que o conflito poderá terminar a curto prazo. São muito louváveis as manifestações e condenações que temos visto um pouco por todo o mundo. Mas repare-se: Vladimir Putin esperou 20 anos por isto, andou duas décadas a preparar esta jogada,

Entramos hoje no 13.º dia de guerra na Ucrânia - número aziago. Alguns analistas defendem que as forças russas têm encontrado, até aqui, uma resistência mais determinada do que esperavam. Putin, diz-se, foi mal informado. Se acreditava que os invasores seriam quase recebidos de braços abertos na Ucrânia, aí temos a resposta: enganou-se redondamente.

Mas ainda que ninguém possa duvidar da tenacidade e valentia dos ucranianos, não serão provavelmente esses fatores a decidir o conflito. Muito pelo contrário, só deverão exacerbar o nível de violência utilizada e o ódio de parte a parte. Em última análise, o Kremlin poderá sempre recorrer à força bruta, como fez na Chechénia.

Quanto a Putin, quanto mais encurralado se vir, mais duro se vai tornar.

Muito se tem especulado sobre a saúde mental do Presidente russo. Já li mesmo que a pandemia poderia ter-lhe provocado algum tipo de distúrbio psicológico.

Isso, contudo, não passa de uma distração. O problema não é a saúde mental de Putin - é que, se vir que está na iminência de perder o poder, poderá estar disposto a tudo. Se se vir numa situação desesperada, lançará mão de tudo o que estiver ao seu alcance. Inclusive daquilo cujo nome não devia sequer ser mencionado. Perdido por cem, perdido por mil...

Desenganem-se aqueles que têm alguma fé de que o conflito poderá terminar a curto prazo. São muito louváveis as manifestações e condenações que temos visto um pouco por todo o mundo. Mas repare-se: Vladimir Putin esperou 20 anos por isto, andou duas décadas a preparar esta jogada. Neste momento, tem uma operação militar gigantesca em curso. Alguém acredita que irá negociar de boa fé, que irá aceitar algo menos do que a capitulação total e completa dos ucranianos?

Tal como Júlio César quando atravessou o Rubicão, também Putin tomou uma decisão que não há meio de voltar atrás. Todos os esforços agora se devem concentrar em conter o conflito e ajudar os ucranianos, refugiados ou não. Parece pouco, mas não é.