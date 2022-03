Timor-Leste. Protestos por escolha de TV privada para debate

A campanha de recandidatura do atual Presidente timorense anunciou hoje um protesto junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE) pela escolha de uma televisão privada para a transmissão do debate entre os 16 candidatos presidenciais.

Numa carta enviada à CNE assinada por Fernando Gusmão, mandatário de Francisco Guterres Lú-Olo, a candidatura protesta pelo facto de ter sido escolhida a televisão privada GMN, em vez da pública RTTL, que tradicionalmente transmite os debates eleitorais organizados por este órgão.

"Registamos que a política de redação da RTTL é independente e imparcial. Todos os candidatos têm oportunidade de participar em três programas, além de direito de antena", refere a carta endereçada ao presidente da CNE, José Belo.

Os programas especiais para a eleição incluem um segmento de três minutos para cada candidato (Conhece o Presidente), um segmento de 10 minutos em que o "Presidente Fala" para explicar a sua visão ou missão e ainda reportagens com 16 equipas, cada uma a seguir um candidato durante a campanha.

"A nossa análise mostra que a informação realizada pela RTTL tem uma cobertura alargada e um custo reduzido, enquanto a da GMN tem uma cobertura pequena, mas um custo grande", refere.

Adiado por duas vezes e marcado agora para a tarde do dia 15 de março, véspera do final da campanha, o debate organizado pela CNE começa às 20:00 e tem uma duração prevista de quatro horas, com intervalos.

O debate deverá ser predominantemente em tétum, incluindo algumas perguntas em português, numa decisão polémica da CNE que foi, no entanto, apoiada por pelo menos 10 dos 16 candidatos.

Na carta Fernando Gusmão destaca os vários serviços da RTTL, incluindo transmissão terrestre, em satélite e em streaming e defende que a televisão e rádio públicas têm uma cobertura muito mais ampla no país.

Fernando Gusmão sustenta que a cobertura da GMN não permitirá à maioria dos eleitores acompanhar os debates pelo que pede à CNE que "reconsidere a decisão" sobre o debate convidando a RTTL para o organizar.

A campanha eleitoral termina a 16 de março e as eleições decorrem a 19 de março.