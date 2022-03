Xi Jinping pede que fornecimento alimentar seja "principal prioridade"

Xi assegurou que a população chinesa, composta por mais de 1,4 mil milhões de pessoas, está "bem alimentada", mas apelou para que a questão do fornecimento alimentar "não seja descurada", durante uma reunião com membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, uma espécie de senado, sem poderes legislativos, cuja sessão anual está a decorrer em Pequim.