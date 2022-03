França anuncia morte de quadro superior do grupo Al-Qaida

O exército francês anunciou hoje que matou, em finais de fevereiro, no norte do Mali, um quadro superior argelino do grupo rebelde Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM), do qual era o "coordenador financeiro e logístico".

"Na noite de 25 para 26 de fevereiro, a força [francesa anti-'jihadista'] Barkhane levou a cabo uma operação contra um alto funcionário da AQIM, a cerca de 100 quilómetros a norte de Tombuctu, no Mali, refere o exército francês, através de uma declaração.

Esta operação levou à neutralização do rebelde argelino Yahia Djouadi, conhecido como Abou Ammar al Jazairi, prossegue a declaração.

Após ter sido localizado e identificado numa área conhecida como refúgio para grupos pertencentes à AQIM e ao Grupo de Apoio ao Islão e Muçulmanos (GSIM), filiado na Al-Qaida, "foi neutralizado por uma intervenção terrestre, apoiada por um helicóptero de reconhecimento e ataque Tigre e dois drones franceses", adiantou o Estado-maior.

"A sua neutralização é um novo e significativo sucesso tático para a força Barkhane, que continua determinada em continuar a luta contra grupos terroristas armados, com os seus aliados sahelianos, europeus e norte-americanos", apesar da retirada em curso das 2.400 tropas francesas estacionadas no Mali, de um total de 4.600 no Sahel, disse o exército francês.

Esta eliminação de um "ator histórico na expansão da Al-Qaida e do terrorismo 'jihadista' na África Ocidental" também permite "enfraquecer mais uma vez a governação da Al-Qaeia e priva o GSIM, liderado por Iyad ag Ghali, de uma importante estafeta no norte do Mali e na região de Tombuctu, em particular", prosseguiu o exército.

Yahia Djouadi, que se juntou ao Grupo Islâmico Armado Argelino (GIA) em 1994 e depois ao Grupo Islâmico de Pregação e Combate (GSPC), foi conselheiro militar do histórico emir AQIM Abdelmalek Droukdal, que foi neutralizado pelo exército francês, em junho de 2020, de acordo com os militares franceses.

Nomeado emir da região sul da AQIM em 2007, depois da AQIM na Líbia, em 2015, mudou-se para o Mali em 2019 e "instalou-se na área de Tombuctu, onde apoiou a estruturação e coordenou o fornecimento de materiais ao alto comando do GSIM e da AQIM", adianta a declaração, segundo a qual o homem também atuava."como coordenador financeiro e logístico do grupo".

O anúncio surge quando a França e os seus parceiros europeus acabam de anunciar a sua retirada militar do Mali, citando "obstruções múltiplas" da junta maliana que tomou o poder em dois golpes em 2020 e 2021.