Guerra. Metas de crescimento podem ser revistas e OE também

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não vai deixar Portugal alheio a uma possível revisão de metas de crescimento económico, tal como os outros restantes países europeus. Para Paulo Rosa, economista do Banco Carregosa garante que “quanto mais o conflito bélico se alargar no tempo, maior será a probabilidade de existir uma considerável revisão em baixa para o crescimento económico em Portugal”, diz ao i.

A opinião é partilhada por Henrique Tomé, analista da corretora XTB ao garantir que Portugal pode sair prejudicado “na medida em que o BCE [Banco Central Europeu] provavelmente terá de ajustar as suas políticas monetárias dado o atual cenário de guerra no leste da Europa”. Segundo o analista, além do agravamento dos efeitos da inflação, “Portugal não é dos países mais afetados com a situação na Ucrânia”. Mas deixa um alerta: “Como não temos autonomia no que diz respeito à condução das políticas monetárias, então estaremos dependentes das decisões do BCE que poderão pesar no crescimento do país, não a curto prazo mas a longo prazo”.

Já Mário Martins, membro do Conselho de Administração ActivTrades CCTVM, diz ao i que “todos os países poderão ter as suas previsões de crescimento revistas caso a guerra dure mais do que duas semanas, porque terá um efeito negativo no crescimento económico global”.

Na semana passada, o Fórum para a Competitividade falou nos riscos de incerteza que teriam impacto no crescimento da economia e das exportações. Poderá então o Governo ser obrigado a rever as metas? “ Muito provavelmente se o conflito se prolongar no tempo”, diz Paulo Rosa.

Também Nuno Mello, analista da XTB entende que “apesar de nem a Rússia nem a Ucrânia fazerem parte dos principais parceiros comerciais de Portugal, o impacto nas empresas portuguesas, especialmente as exportadoras, sentir-se-á em grande parte de forma indireta”. E explica como: “Portugal importa destes dois países várias matérias-primas como madeira, cereais e outros produtos que verão o seu preço agravado devido à interrupção nas cadeias de abastecimento”.

Juntam-se ainda os preços da energia e dos bens em geral que deverão “aumentar ainda mais, com implicações para as empresas nacionais. Tudo isto somado obrigará o Governo a ter que rever a meta de inflação em alta e a meta para o PIB para 2022 em baixa”. Já Mário Martins acredita que o Governo deverá rever as metas “se for prudente e realista”.

E o Orçamento? Durante a campanha, o PS prometeu apresentar o Orçamento que tinha sido chumbado em 2021. O i tentou perceber se, face a este conflito, deveriam existir alterações e quais deveriam ser as prioritárias. Paulo Rosa focou-se no preço do petróleo. “O preço do petróleo Brent na POE para 2022 é de 68 dólares por barril (cerca de 57 euros) em 2022, consideravelmente mais baixo que a atual cotação de 110 dólares. Também no POE para 2022 era esperada uma estabilização do preço das matérias-primas não energéticas”.

Por outro lado, Nuno Mello entende que deveriam ser feitos ajustes ao Orçamento “de modo a refletir a situação geopolítica atual, tais como a redução da carga fiscal sobre os combustíveis e gás natural, medidas de apoio às empresas (sobretudo as exportadoras), mais medidas de alívio fiscal, um aumento extraordinário das pensões e dos salários de modo a compensar a elevada inflação, entre outras”. Ainda assim, não acredita que seja feita qualquer alteração ao documento já apresentado.

Também Mário Martins entende que algumas partes do documento deveriam ser revistas como “por exemplo não continuar a abusar exageradamente nos impostos ao consumo, com particular destaque para o imposto sobre os produtos petrolíferos, que já deveria ter descido, em virtude da subida do preço dos combustíveis antes de impostos”. O analista entende ainda que o Governo deveria “acautelar o apoio às famílias e às empresas, que enfrentarão tempos incertos mas certamente mais difíceis”.