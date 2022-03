Lisboa. Quase 60 pessoas detidas nas últimas 24 horas

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa, deteve 57 pessoas, no âmbito da sua atividade operacional, nas últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23:59 de sábado, dia 5 de março, informa em comunicado a autoridade.

Destas 57, 25 pessoas foram detidas por condução sob o efeito de álcool, 14 por condução sem habilitação legal, seis por tráfico de estupefacientes, três por desobediência, três por detenção de arma proibida, três por crimes contra a propriedade e três por outros crimes.

Além disso, a autoridade apreendeu aproximadamente 170 doses de diversas substâncias de estupefaciente e ainda seis armas brancas.

A PSP informa ainda que ocorreram neste período 48 acidentes de trânsito dos quais resultaram 20 feridos ligeiros.