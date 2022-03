Sporting vence Arouca com dois golos de Slimani

O Sporting FC venceu, este sábado, o Arouca por 2-0, num jogo a contar para 25.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio José Alvalade.

Num dia em que os sportinguistas foram às urnas votar para o próximo presidente do clube, os 'leões' do treinador Rúben Amorim inauguram o marcador aos 5', com um golo do avançado espanhol Sarabia, que acabou por ser anulado pelo VAR.

Foi o argelino Slimani que estreou efetivamente o marcador da partida, com um golo aos 46'. Passados seis minutos, tomou novamente gosto à baliza e fez o bis no jogo.

Assim sendo, os 'leões' reforçam a sua posição no segundo lugar da tabela classificativa da Liga Bwin, com 61 pontos. Já o Arouca, está na 15.º posição, com 22 pontos, e apenas a dois pontos de diferença do 16.º lugar, tomado pelo Tondela, e do 'play-off' de despromoção.