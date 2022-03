Rússia bloqueia acesso ao Facebook

A Rússia bloqueou a rede social Facebook. A medida foi tomada pelo Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologias de Informação e Meios de Comunicação de Massa – órgão regulador do país também conhecido por Rozkomnadzor – em resposta a «restrições de acesso aos media russos na plataforma» de Mark Zuckerberg.

Em causa estarão, de acordo com o mesmo órgão, 26 casos de discriminação contra os media russos por parte do Facebook desde outubro de 2020, entre eles a limitação do acesso a canais estatais como o RT e a agências de notícias como a RIA.

As restrições das contas, segundo o Rozkomnadzor, incluíram a marcação do seu conteúdo como não credível e a imposição de restrições técnicas nos resultados de pesquisas, para reduzir as suas audiências das publicações no Facebook.

E foi mais longe ao afirmar que o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo e o Ministério Público de Moscovo consideraram o Facebook «cúmplice na violação de direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como na de direitos e liberdades de nacionais russos».

Esta restrição aplica-se já a partir desta sexta-feira.