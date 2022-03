Rússia captura segunda cidade ucraniana

A cidade de Trostyanets, no norte da Ucrânia, foi capturada e ocupada pelas forças russas, segundo diz o governador da região de Sumy, onde esta cidade está localizada.

Dmytro Zhyvytskyy, de acordo com a Sky News, diz que as forças russas controlam agora as ambulâncias e não estão a permitir que os médicos tenham acesso aos civis, com exceção das crianças que necessitarem de cuidados médicos. Caso os profissionais de saúde tentem desobedecer à ordem, pode ser mortos.

Também as lojas foram pilhadas e ninguém está a conseguir comprar comida, descreve Zhyvytskyy.

Note-se que Trostyanets é a segunda cidade ucraniana controlada pelas forças russas. A primeira, Kherson, foi tomada na quinta-feira.