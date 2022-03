Saúde Pública investiga surto de gripe A

A Saúde Pública de Leiria e a Administração Regional de Saúde do Centro informaram esta sexta-feira que está em curso uma investigação epidemiológica a um surto de gripe A, que já infetou mais de 60 jovens.

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) informa, em comunicado enviado às redações, que na sequência da elevada afluência de jovens, com idades entre os 14 e os 24 anos ao Centro Hospitalar de Leiria (CHL), com sintomas moderados de febre, tosse e dores musculares, a Unidade de Saúde Pública (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral e o Departamento de Saúde Pública da ARSC vão avançar com uma investigação epidemiológica.

Nas urgências do CHL foram observados, até ao momento, mais de 230 jovens com sintomas, dos quais 63 foram diagnosticados com gripe A e 15 com covid-19, informam as autoridades de saúde.

"Estes resultados apontam para a existência de um surto de infeções virais, maioritariamente de gripe A", diz o comunicado.