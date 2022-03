Inglaterra. Domingo é dia de dérbi em Manchester

Dérbis há muitos, um pouco por todo o mundo, mas poucos se assemelham ao de Manchester. O duelo entre vizinhos de Old Trafford e do Etihad, marcado para o próximo domingo, é um dos mais acesos do futebol moderno, não fossem ambas as equipas da cidade do centro de Inglaterra duas das mais proeminentes do futebol mundial nos tempos que correm.

De um lado, o ‘todo-poderoso’ Manchester City de Pep Guardiola, onde jogam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, campeões em título da Premier League e fortes candidatos a revalidar o título - seguem, neste momento, na liderança da tabela classificativa inglesa, com uma folgada margem. Do outro lado, no entanto, se bem que na condição de visitantes, os red devils estão endiabrados à procura de importantes pontos, depois de uma temporada de altos e baixos. O emblema dos portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo tem pela frente um profundo fosso de 19 pontos de desvantagem frente aos rivais do City, pelo que esta se torna numa das mais importantes oportunidades que o emblema de Ralf Rangnick tem para encurtar distâncias.

A vida para o Manchester United, no entanto, não tem sido nada fácil, com muitos obstáculos nesta longa e difícil estrada que tem sido a temporada 2021-22. Na última jornada, os red devils foram incapazes de conquistar a vitória na receção ao Watford, penúltimo classificado, acabando a partida num aborrecido empate a zeros. Já o City vem de vencer o Everton, em Goodison Park, pela margem mínima, com um golo tardio de Phil Foden.

Não há dúvida que os citizens estão muito melhor posicionados que os vizinhos red devils para a conquista do título, mas, num dérbi de Manchester, o campeonato torna-se secundário quando o objetivo real é vencer os rivais que vivem a poucos quilómetros de casa.

Duelo em espanha Já em Espanha, o Atlético de Madrid, onde joga o português João Félix, visita o Real Bétis, que conta com o guardião Rui Silva e com William Carvalho no meio campo. A ida a Sevilha, no domingo, acontece num momento em que as duas equipas distam apenas um ponto uma da outra, com os sevilhanos em vantagem. O ‘top-5’ da liga espanhola está ao rubro, e nem madrilenos nem sevilhanos vão querer perder o comboio rumo à liderança. Já o Real Madrid, que ocupa o topo da tabela, recebe o Valladolid no sábado, antes do embate com o PSG para a Liga dos Campeões.

Titãs Destaca-se ainda um confronto de titãs na principal liga do futebol alemão. No sábado, o Bayern de Munique, líder da Bundesliga, recebe o Bayer Leverkusen, que segue em terceiro lugar, se bem que a uns distantes 14 pontos de desvantagem. Uma escorregadela da equipa de Nagelsmann aproveitaria ao Borussia Dortmund, segundo classificado, que vai à cidade de Mainz.