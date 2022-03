Como podemos mudar os nossos hábitos alimentares?

Por Nuno Borges, Nutricionista no Hospital CUF Porto

A obesidade, definida pela Organização Mundial da Saúde como o excesso de gordura corporal capaz de prejudicar a saúde, constitui um dos maiores problemas de saúde do século XXI. Ao contrário do que ocorria há não muitos anos, este problema estende-se hoje não só aos países mais desenvolvidos, mas também aos mais pobres, mesmo aqueles que têm largas franjas da população com carências alimentares. Esta evolução foi muito rápida, resulta de uma alteração profunda nos estilos de vida das populações em todo o Mundo e é responsável por um aumento de doenças como a diabetes, as doenças cardiovasculares e o cancro, para citar apenas as mais comuns.

A solução para a obesidade é, teoricamente, de uma simplicidade desconcertante, mas na prática muito complexa. Na realidade, bastaria aparentemente que os indivíduos passassem a comer menos e a gastar mais energia. No entanto, esta equação tão simples encontra barreiras muito complicadas de transpor, traduzindo-se não só no contínuo crescimento no número de pessoas com esta patologia como na dificuldade em tratá-los.

Dentro das causas para esta verdadeira pandemia, existem duas que são as mais importantes: por um lado, a progressiva diminuição da atividade física, fruto das alterações do tipo de trabalho e da mecanização de inúmeras facetas da nossa vida. Por outro, a disponibilização de alimentos que são ao mesmo tempo muito ricos em energia e pobres em nutrientes essenciais e que, adicionalmente, são disponibilizados a preços baixos e sustentados por uma publicidade intensa e agressiva. Entre estes, encontramos aqueles a que vulgarmente chamamos de fast-food, a doçaria ou os refrigerantes com açúcar, por exemplo. Em todo o caso, é importante referir que, fruto da diversidade genética, as pessoas não têm todos a mesma propensão para aumentar de peso perante uma alimentação e uma atividade física semelhantes.

A resolução do problema é, como já referimos, complexa e passa também por medidas de natureza política, que não só propiciem maior possibilidade de aumentarmos a nossa atividade física como reduzem a disponibilidade e a atratividade desses alimentos menos interessantes. Esta ação é especialmente importante nas crianças e jovens, já que é na prevenção do ganho de peso que se poderão obter melhores resultados a longo prazo.

Tal não significa, no entanto, que cada um de nós não possa, dentro do seu dia-a-dia, procurar fazer o que está ao seu alcance para reduzir o peso excessivo ou, melhor ainda, impedir que ele apareça. Desde logo, procurar manter um nível regular (pelo menos 150 minutos por semana) de atividade física moderada a intensa, o que permite não só um maior gasto de energia, mas também uma saúde mais robusta a todos os níveis. No entanto, o exercício físico não é por si só suficiente para garantir um peso adequado.

A alimentação deve também obedecer a determinados princípios, sem os quais o controlo do peso se torna muito mais difícil. Estes são princípios simples de enumerar e na prática constituem a base do sucesso de todos os que conseguiram atingir um peso adequado de forma sustentada: privilegiar o consumo de fruta e hortícolas, ingerindo pelo menos cinco porções diárias; aumentar o consumo de leguminosas (feijão, grão, favas, lentilhas, ...); preferir sempre a água como bebida, dentro e fora das refeições; limitar o consumo de alimentos fritos ou assados com muita gordura e também de carnes processadas; limitar aos dias festivos o consumo de doces, refrigerantes, guloseimas, chocolates ou bebidas alcoólicas.

Outro aspeto a que recentemente se tem atribuído importância é o dos horários das refeições, sendo que parece que quem consome a maior parte dos seus alimentos na parte inicial do dia terá menos probabilidade de ter excesso de peso. Este fator, ainda a carecer de investigação mais aprofundada, parece sustentar a velha frase “pequeno-almoço de rei, almoço de príncipe, jantar de pobre”, mas está muito longe de, por si só, ser o suficiente para um peso saudável.

Como percebemos, é do conjunto de muitas pequenas escolhas diárias que resulta o termos um peso saudável, que se podem resumir a o quê, quanto e, muito provavelmente, quando comemos. São, dizíamos, pequenas escolhas, mas que terão como resultado, com o decorrer dos anos, muito melhor saúde para cada um de nós, menor pressão sobre os serviços de saúde e, como também já foi demonstrado, melhor saúde para a nossa casa comum, a Terra.