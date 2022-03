Suspeita de legionella foi despistada em surto de gripe A

A urgência Pediátrica do Centro Hospitalar de Leiria informou esta sexta-feira que pelo menos 35 jovens testaram positivo para a influenza A, de uma testagem que contava com 130 jovens.

Mais de 200 jovens foram ao hospital, na quinta-feira passada, com sintomas de febre, tosse e dores musculares, depois de várias informações terem sido veiculadas nas redes sociais sobre um possível surto de ‘legionella’ em adolescentes e jovens adultos que participaram numa festa num estabelecimento de diversão noturna,

“Até ao momento, foram observados 130 jovens na Urgência Pediátrica, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, com sintomas de febre, tosse e dores musculares. Encontra-se apenas um jovem sob vigilância. Foram detetados sete resultados positivos para a covid-19 em 76 testes, 35 resultados positivos para influenza A e aguardam-se os resultados de mais 29 zaragatoas”, informa a nota do CHL. Dadas as suspeitas iniciais, foram despistados eventuais surtos de 'legionella'.

Para além disso, recorreram também ao Serviço de Urgência Geral mais de 100 jovens adultos, com idades entre os 18 e os 24 anos, “com sintomas de febre, tosse, dores musculares e sintomas respiratórios, sem sinais de gravidade”.

“Foi diagnosticada gripe, que apresenta uma elevada taxa de transmissibilidade e os utentes já tiveram alta”, acrescenta o comunicado.