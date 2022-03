Há nos hospitais portugueses 1.267 doentes covid internados. Região de Lisboa e Vale do Tejo reportou novamente o maior número de novos casos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 13.747 novos casos de covid-19 e 21 mortes associadas à doença. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, elevam para 3.303.438 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 21.162 as vítimas mortais

A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou novamente o maior número de novos casos: 5.182. Segue-se o Centro, com 3.008 infeções, o Norte, com 2.037, o Alentejo, com 1.095, e o Algarve, com 990. Nos Açores há mais 682 casos e na Madeira mais 753.

Dos 21 óbitos, oito ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, sete no Norte, o centro registou mais quatro, o Alentejo uma vítima mortal, tal como a Região Autónoma da Madeira. Nem o ALgarve nem os Açores contabilizaram qualquer morte.

O número de doentes nos hospitais portugueses devido à covid-19 continua a diminuir. Há agora 1.267 doentes covid internados, menos 33 do que no último balanço. Destes, 84 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos seis.

Por outro lado, mais 6.424 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando assim para 2.805.955 o total de recuperados no país desde o início da pandemia. Há agora 481.321 casos ativos no país, mais 7.302 do que ontem.

A incidência e o índice de transmissibilidade (Rt) foram hoje atualizados hoje. A incidência nacional é de 1512,7 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O número revela uma descida em relação à ultima atualização, quando foi reportada uma incidência a nível nacional de 1638,1 casos de infeção. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 1432,4, sendo que, na última atualização estava nos 1557,3. O Rt a nível nacional está agora nos 0,78 (mais 0,2 do que na última atualização) e a nível continuel nos 0,76 (um aumento também de 0,2 em relação ao último balanço).

Esta sexta-feira foi também atualizado o relatório de situação por concelho. Quase todos os municípios do país se encontram com uma incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes, contudo, o número de municípios a baixar a incidência foi grande, em relação à semana passada.

Com uma incidência entre os 480 e os 959,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão os municípios de Albergaria-a-Velha, Alfândega da Fé, Amadora, Amares, Arouca, Baião, Barcelos, Barrancos, Barreiro, Boticas, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Carrazeda de Anciães, Castanheira de Pera, Castro Daire, Celourico da Beira, Celourico de Basto, Chaves, Cinfães, Figueiró dos Vinhos, Freixo de Espada a Cinta, Guimarães, Loures, Mação, Macedo de Cavaleiros, Mêda, Melgaço, Mértola, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, Monção, Mondim de Basto, Murça, Murtosa, Ovar, Paredes, Penafiel, Ponte da Barca, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, São Brás de Alportel, São João da Pesqueira, Sintra, Tabuaço, Terras de Bouro, Trofa, Vale de Cambra, Valença, Viana do Castelo, Vieira do Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Pouca de Aguiar e Vila Verde.

Já com uma incidência entre os 240 e os 479,9 estão os municípios de Fafe, Felgueiras, Lousada, Miranda do Douro, Montalegre, Paços de Ferreira, Resende, Ribeira da Pena, Vila Flor, Vimioso, Vinhais e Vizela.

Já o concelho de Penedono encontra-se com uma incidência entre os 120 e os 239,9.

