Os objetivos da invasão à Ucrânia e o caminho para a Paz

Por Sónia Leal Martins, politóloga.

A Invasão da Ucrânia fez tocar todos os alarmes do mundo ocidental, colocando o mundo na incerteza de, num futuro próximo, talvez mais próximo do que imaginamos, termos uma guerra entre a Federação Russa e os Aliados Ocidentais.

Nos últimos meses, a Rússia veio seguindo com grande pormenor, uma estratégia de desgaste, aguardando astutamente por uma reação dos seus opositores - os países ocidentais e não exclusivamente a Ucrânia.

Com esta estratégia hábil, a Rússia tem conseguido dissimular os verdadeiros objetivos políticos desta ação militar, e consequentemente, dificultar a resposta do mundo ocidental a esta crise. Desconhecendo em concreto os objetivos russos, o ocidente tem mais dificuldades em delinear uma estratégia para fazer face a este desconhecido.

Na comunicação que fez ao País a anunciar a Invasão à Ucrânia, Putin afirmou que decidiu lançar a operação militar, em resposta às ameaças de genocídio no leste da Ucrânia, defendendo que a responsabilidade de um eventual derramamento de sangue é do Regime ucraniano. Na mesma comunicação, Putin garantiu que o objetivo não é a ocupação, mas sim a desmilitarização da Ucrânia.

Bem sabemos que não é apenas a desmilitarização da Ucrânia que move Putin, a Rússia, para além do velho sonho de reerguer o Império Russo, tem mais três objetivos políticos a atingir e são estes que levam a estas manobras estratégicas.

O primeiro, pretende criar o caos político na Ucrânia, favorecendo o aparecimento neste país, de forças políticas pró-russas. Isto consegue-se através da humilhação do Exército ucraniano, ocupando sem grande oposição territórios que internacionalmente são reconhecidos como parte integrante da Ucrânia, tudo isto vai criar uma enorme pressão e descredibilização do poder político instalado democraticamente na Ucrânia.

O segundo objetivo, está ligado à União Europeia. A Rússia pretende, com estas ações militares, aumentar as dissensões que existem nos países europeus em relação à ameaça de natureza militar.

A integração europeia foi criada com base no medo da Guerra e com o objetivo de a evitar, por isso, toda a arquitetura criada, foi no cúmulo para gerir conflitos e crises, o que significa que quando confrontada com a questão da Guerra à sua fronteira, a União Europeia não tem mecanismos suficientemente articulados para responder a essa ameaça, necessitando sempre da boa vontade dos Estados Unidos da América para as resolver.

A União Europeia não tem poder militar efetivo para proteger a sua fronteira – um exército europeu deve ser equacionado de forma muito séria e com alguma celeridade.

O mesmo problema se coloca do ponto de vista diplomático. A União Europeia não respondeu a uma só voz, enviou sucessivamente Chefes de Estado e de Governo a Moscovo – esperamos que os mesmos estivessem coordenados entre eles, para que as promessas e exigências feitas a Putin fossem rigorosamente as mesmas – esperamos, mas não temos certezas!

Por último, temos porventura o objetivo político mais importante para Putin. Os líderes russos querem-nos fazer querer que esta ação militar se destina a salvar a Rússia, mas esta é uma narrativa que os Ocidentais têm de contrariar.

Tudo isto se destina a salvar o Regime Russo, que é muito diferente de salvar a Rússia. Esta ação militar é a porta de saída que poderá dar um grande prestígio interno a Putin e perpetuá-lo no poder.

Ora, nada pior para os interesses do Regime russo, que um vizinho (Ucrânia) civilizado e em pleno desenvolvimento socioeconómicos, em contraposição a uma sociedade russa, cada vez mais pobre e decadente.

A questão que se coloca é como vamos acabar com a guerra?

Nos últimos dias têm decorrido negociações entre delegações dos dois países para tentar por termo à guerra, no entanto, como seria de esperar, não houve qualquer concretização nesse sentido. Apenas Joe Biden pode por termo às hostilidades. O Presidente Norte Americano, como líder da principal potência Mundial e dos Aliados Ocidentais, tem a responsabilidade de liderar as negociações que podem conduzir à Paz.

É um desafio difícil, até porque Joe Biden tem o seu nível de popularidade nos mínimos, havendo uma forte possibilidade de os Democratas sofrerem uma derrota nas eleições intercalares do próximo mês de novembro, o que tornará a vida mais complicada à administração de Joe Biden, uma vez que pode ter um Congresso que lhe seja hostil.

Todos ambicionamos que rapidamente possamos ter notícias de que a guerra terminou, mas isso, provavelmente só acontecerá quando Putin e Biden se sentarem à mesa e negociarem os termos da paz.

Poderei estar enganada, mas acredito que por circunstâncias geopolíticas, a Ucrânia dificilmente possa vir a integrar a União Europeia e a NATO, porque a Rússia não abrirá mão desta imposição.

