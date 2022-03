Portugal vai dar asilo à família de Ihor Homeniuk

Portugal ofereceu asilo à mulher e aos filhos de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no aeroporto de Lisboa, em 2020, avança a CNN Portugal.

Segundo o órgão de comunicação, o Estado português ofereceu à família de Homeniuk um salvo-conduto para que possam viver no país, com autorização de residência. A oferta foi feita na quinta-feira através de um contacto do Ministério da Administração Interna com o advogado da família.

A viúva e os dois filhos menores de Ihor Homeniuk vivem em Lviv, na Ucrânia, e já tinham pedido preoteção ao Estado português, precisando agora a família de conseguir sair do país, que está a ser atacado pela Rússia e chegar à Polónia.

Recorde-se que Ihor Homeniuk morreu em março de 2020, no centro de detenção temporária do SEF no aeroporto de Lisboa, depois de violentas agressões. A sua família foi indemnizada em cerca de 800 mil euros e, em dezembro de 2021, o Tribunal da Relação condenou três inspetores a penas de nove anos de prisão.