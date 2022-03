João Jácome de Castro. "Deve-se olhar para o carrinho de supermercado como se olha para o prato"

João Jácome de Castro, médico endocrinologista, major-general à frente do Hospital das Forças Armadas e diretor de saúde militar, dirige desde o ano passado a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM). Com a pandemia a dar tréguas, reúnem-se por estes dias numas jornadas em Peniche para discutir as marcas na obesidade e diabetes destes dois anos centrados na covid-19 e os desafios para o futuro. No Dia Mundial da Obesidade, que se assinala esta sexta-feira, o médico de 58 anos sublinha que há novos tratamentos, mas mudar o estilo de vida é fundamental, o que exige planeamento e disciplina, aprendizagens caras a um militar de carreira. Sem querer comentar a guerra na Ucrânia, diz que os corpos da saúde militar estarão prontos para intervir se forem chamados a isso.

Assinala-se esta sexta-feira o Dia Mundial da Obesidade, considerada a epidemia do século XXI antes da covid-19 trazer de novo uma doença infecciosa para o centro das preocupações. Que marcas ficam para além dos ganhos de peso mais à vista?

Como muita gente tem assinalado, com o direcionar da máquina da saúde para a doença covid-19 deixou-se para trás outras doenças. Isto não é uma crítica: foi uma opção que provavelmente todos teríamos tomado e é fácil olhar para trás e dizer que naquele mês se podia ter feito mais consultas, mais cirurgias. Foi a opção tomada investir-se mais na doença covid-19 e não cabe agora assacar responsabilidades a ninguém porque estivemos todos a lutar pelo mesmo. Agora isso significa um atraso no diagnóstico, no acompanhamento e nas cirurgias e na obesidade isso é marcante. Outro lado é essa questão: o que aconteceu ao peso da população? O que aconteceu ao número de pessoas com diabetes? Demora algum tempo a termos esses dados, temos alguns estudos mas não temos essa análise completa.

Mas está convencido de que será visível um aumento?

Estou convencido de que vai aumentar um aumento da obesidade e da diabetes, sim. Agora o problema já existia: há muitas pessoas com obesidade e cada vez mais pessoas com obesidade e só isso do ponto de vista numérico e epidemiológico é algo que nos deve preocupar. E isso é tanto ou mais preocupante quando sabemos que ter obesidade é um fator grave para a saúde. As pessoas com obesidade têm um conjunto de doenças associadas importantes: doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia (colesterol elevado), maior risco de doenças malignas. Morrem mais cedo, vivem menos.

Quão mais cedo?

Um estudo norte-americano muito bem desenhado e com grande tempo de seguimento sugere-nos que as pessoas com obesidade vivem em média menos sete anos do que os seus pares, controlando os outros fatores de risco. Portanto, seguindo pessoas com mais de 40 anos, com os mesmos fatores de risco, pessoas com obesidade vivem em média menos sete anos. Mas, além disto, a obesidade tira muita qualidade de vida.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.