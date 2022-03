Por que a Ucrânia comove mais do que a Síria?

Ponto prévio. Fico acordado, regra geral, até às três, quatro da manhã para assistir ao drama que se vive na Ucrânia. O pesadelo que vivem os ucranianos toca-me profundamente, pois não achava que fosse possível, depois da guerra da antiga Jugoslávia, assistir a um drama semelhante. Mas sejamos sinceros. Nos últimos anos existiram guerras muito mais cruéis que nos tocaram muito pouco: falo da Síria, Líbia, Iraque, Afeganistão, já para não entrar nos conflitos da Etiópia, Iémen, ou do Sudão do Sul.

É certo que não ficam na Europa e não têm pele clara e cabelo louro. Além disso, as principais cadeias de televisão não deslocam para os locais dezenas ou centenas de jornalistas que transmitem 24 horas sobre 24 horas as imagens de edifícios, onde existem, a cair, nem bunkers com crianças desesperadas. Pode sempre alegar-se que os europeus ainda têm memória do que foi a II Grande Guerra Mundial, e que as imagens que nos chegam nos transportam para as de então. É verdade e esta onda de solidariedade do mundo ocidental tem-no demonstrado. Não me recordo de uma generosidade à escala mundial como aquela a que temos assistido. A nível caseiro, só me recordo dos tempos de Timor. E é fantástico que assim seja, fazendo-nos acreditar, de certa maneira, na bondade humana.

Mas dentro da desgraça provocada pelo ataque bárbaro dos pobres soldados de Putin, também temos assistido ao pior dos povos eslavos, já sem falar nos russos. O acolhimento de ucranianos na Polónia, Roménia e Moldávia e Hungria, por exemplo, tem sido exemplar, mas sempre que chegam à fronteira cidadãos de origem africana a história é completamente diferente. Temos assistido a episódios de puro racismo, pois os polacos, além de antissemitas, são profundamente avessos a tudo o que não é eslavo.

Tirando essa nódoa negra que tem dificultado a vida a umas centenas de emigrantes na Ucrânia – que esperam horas e dias para passar a fronteira –, segundo o que nos chega, os países vizinhos dos ucranianos têm demonstrado uma solidariedade notável.