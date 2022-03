Tondela vence Mafra e aproxima-se da final da Taça de Portugal

O Tondela venceu, esta quinta-feira, o Mafra por 3-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio João Cardoso.

Num estádio repleto de adeptos vestidos com as cores de ambos os clubes - verde e amarelo -, a equipa da casa inaugurou o marcador, aos 38', com uma finalização de Tiago Dantas, jogador emprestado pelo Benfica.

Já o segundo golo chegou depois do intervalo. Aos 67', o defesa espanhol Jose Hernando aumentou a vantagem para os beirões. Para selar o resultado, Neto Borges, defesa brasileiro, concretizou o terceiro golo.

Ainda assim, no final do tempo regulamentar, a esperança para a equipa mafrense reacendeu, com um golo cabeceado pelo avançado Okitokandjo. No entanto, a fé caiu por terra, quando o VAR anulou o único golo do emblema da segunda liga.

Desta forma, o Tondela fica mais perto de chegar à final da Taça de Portugal, no Jamor. Os beirões nunca marcaram presença na final da taça rainha do futebol português, bem como o Mafra, que é a única equipa do II Liga ainda na competição.