Portugal já soma com 672 pedidos de proteção temporária a refugiados

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, informou esta quinta-feira que até as 13h00 de hoje Portugal somava 530 pedidos de proteção temporária ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros da União Europeia (UE). Assim, Portugal contabiliza, ao todo, 672 pedidos - tendo em conta que antes do diploma ter sido aprovado já tinham sido recebidos 142, revelou o Gabinete da Ministra da Administração Interna, em comunicado - e terá a capacidade para receber cerca de mil refugiados,

“É um dia muito importante para a UE. Esta diretiva existe desde 2001, nunca tinha sido ativada, foi ativada hoje e acho que é a prova da solidariedade e da importância que toda a UE está a dar ao apoio à Ucrânia”, afirmou a responsável, em declarações aos jornalistas, em Bruxelas.

A diretiva vai permitir “criar uma linha de base comum a todos os estados-membros para garantir o acolhimento homogéneo dos cidadãos que estejam na Ucrânia, ucranianos ou não, e que desejem vir para a UE em busca de proteção”, disse.

Em Portugal, já foi “aprovado um mecanismo nacional que permitia garantir este procedimento através de uma resolução de Conselho de Ministros, que foi publicada no passado dia 1 [de março]”, adiantou a secretária de Estado, revelando que “já estamos a receber cidadãos com base nestes procedimentos”.

“Foi efetivamente um dia muito importante não só para Portugal, mas diria para toda a UE, e obviamente para a Ucrânia, porque é uma manifestação do apoio e da solidariedade incondicionais face ao que está a acontecer”, salientou.

Note-se que a solidariedade dos 27 Estados-membros da UE foi expressa também através de uma videoconferência com o ministro do Interior da Ucrânia, Anton Herashchenkos, na qual o bloco manifestou “toda a solidariedade, [dando] nota de todos os apoios que estão já em curso”.