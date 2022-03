"Eu não mordo. Do que é que têm medo?". Zelensky quer reunir-se diretamente com Putin e deixa aviso à NATO

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, esta quinta-feira, que a “única maneira de acabar com a guerra” é reunir-se diretamente com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

"Senta-te comigo para negociar, não a 30 metros”, apontou o presidente, referindo-se à mesa de negociações que Putin costuma se reunir no Kremlin com os seus conselheiros e líderes mundiais. “Eu não mordo. Do que é que têm medo?", atirou.

As declarações de Zelensky surgiram no momento em que estava a decorrer a segunda ronda de negociações entre as delegações russas e ucranianas, na região de Brest, na Bielorrússia, perto da fronteira polaca.

Zelensky ainda afirmou que “quaisquer palavras são melhores do que tiros”, recusando-se novamente a abandonar a capital ucraniana Kiev e deixou um recado para a comunidade internacional: se a Ucrânia for derrotada pela Rússia, Putin irá querer atacar o resto da Europa Oriental, a começar pelos países bálticos.

"Se desaparecermos, que Deus nos proteja, em seguida será a Letónia, Lituânia e Estónia", apontou, ao assinalar que a ofensiva russa irá “até ao Muro de Berlim”.Note-se que os três países bálticos fazem parte da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), o que poderia implicar a uma intervenção dos restantes países membro.