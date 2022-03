São sempre poucas pessoas. Uma visão pró-Ucraniana ou, melhor, pró-Paz.

Poderia não ser apenas mais um a escrever sobre o conflito que decorre entre a Rússia e a Ucrânia. Sim, sou apenas mais um. Com gosto, até. Não serei, ou não quero ser, alguém que branqueia ou normaliza o grave que acontece no Oriente da Europa entre o segundo maior país (em área) da Europa, a Ucrânia, e o maior país do Mundo, a Rússia.

Mas, nesta quinta-feira, escrever sobre qualquer coisa que não esteja relacionado sobre esse colosso territorial de 15 milhões de quilómetros quadrados, que abrange 11 fusos horários, a Rússia, que decidiu quebrar a paz na Europa e invadir militarmente a Ucrânia é normalizar este ato.

Devemos aproveitar cada espaço que temos para consciencializar que a guerra que hoje ocorre, há 8 dias, não deve ser encarada como algo que “é lá longe”. Afeta todos.

Depois dos ataques russos em Donbass no ano de 2014 e da intervenção russa na Guerra Civil Síria em 2015, a temível Rússia voltou em 2022 a atacar e causar o medo. Não se pense que a história demonstrou sempre receio militar de invadir quem hoje invade. Em 500 anos, a Rússia foi invadida por polacos em 1605, pelos suecos de Carlos XII em 1708, pelos franceses sob a liderança de Napoleão em 1812 e duas vezes pelos alemães, em 1914 e 1941. Contando com as duas guerras mundiais e a guerra da Crimeia de 1853-56, os russos combateram em média a cada 33 anos nestes 500 anos de história.

Não vale a pena esgrimir mais história. Sendo simples: Registemos 1949. A data em que estados europeus e norte-americanos se uniram para formar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Não lhe diz nada? Normal. Habituámo-nos à sigla NATO. A NATO, como me irei referir à Aliança Atlântica, surge para defender a Europa e o Atlântico Norte. A resposta da maioria dos estados comunistas surge em 1955 com a criação do Pacto de Varsóvia que, sob liderança russa, criou um tratado para defesa militar e ajuda mútua entre estes estados outrora comunistas. A história fê-lo cair em 1989 com mais estrondo que a queda do Muro de Berlim que concluiu efetivamente esta força que já vinha de uma década de 80 completamente “ligada às máquinas”. É daqui que surge o “ódio” entre Putin e o último Presidente Soviético, Gorbachev, que Putin, o invasor responsável desta guerra de 2022 referia como sendo o principal responsável do desmantelamento da União Soviética e o mais grave erro da geopolítica mundial.

De 1989 até 2022 a Rússia temeu sempre a aproximação constante da NATO na forma formal de adesão de países que a Rússia sempre afirmou que nunca se lhe juntariam: República Checa, Hungria, Polónia, Bulgária, Estónia, Letónia, Lituânia, Roménia, Eslováquia e Albânia. Tudo entre 1999 e 2009.

Foi uma debandada do Pacto de Varsóvia em apenas 20 anos pós-queda do Muro de Berlim.

Não é novidade que o Mundo que gosta de história e de geopolítica sabe que se um dia, e não é coincidência, se algum destes países, Geórgia, Modávia e/ou Ucrânia quisessem mais do que o romantismo em jeito de “provocação ao Pacto de Varsóvia” de ter sentimentos e vontade de aderir à NATO ou de adesão à EU... isto iria despoletar uma guerra.

Putin sempre afirmou que não aceitaria.

Porquê? Pela posição e proximidade geográfica face à Rússia e porque estes três países têm tropas russas e/ou milícias pró-russas no seu território (como Donesk e Luhansk relembraram ao mundo recentemente).

Nem foi preciso passar do romance e concretizar qualquer adesão. Aconteceu antes do pedido. Volodymyr Zelenskyy, presidente ucraniano, assinou o pedido formal de adesão da Ucrânia à União Europeia esta terça-feira, dia 1 de março de 2022, ao 5º dia de guerra provocada pela Rússia.

Sobre este pedido de adesão, do lado dos 27 estados-membro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que esse é um cenário também desejado. Há forma de se dar o “casamento”.

A história dará a resposta que ficar destes dias negros. Mas há coisas que são guerras mentais difíceis também de enfrentar. A demora na aplicação de sanções, alguma passividade global face aos avanços russos e, ainda, o receio político (também visível em Portugal com declarações de políticos de responsabilidade acrescida, que deixam muito a desejar). Seja em Kyiv ou Lisboa.

Sobre o nome da capital ucraniana deixar a nota do porquê de Kyiv e não Kiev. A língua ucraniana e a língua russa usam ambas o alfabeto cirílico. Muda apenas a tonalidade verbal e igualmente a escrita.

Em ucraniano, a capital do seu país ficaria Київ. Em russo, ligeiramente diferente, a capital ucraniana seria Киев.

Quando adaptamos para o nosso alfabeto (o romano), ficam ligeiramente diferentes: Kyiv, na Ucrânia; Kiev, para os russos.

Como é de e para ucranianos, seja Kyiv. Se qualquer um procurar pelo hashtag #KyivNotKiev facilmente verá como preferem os concidadãos de Zelenskyy.

A cada minuto que passa a ler este artigo é possível que morra mais um ou uma jovem na Ucrânia. Seja em Kyiv, Kharkiv ou Leviv. Onde for. Seja ucraniano ou russo (sim, porque não vamos culpar os cidadãos russos todos por uma decisão autocrata de Vladimir Putin).

São vidas que se perdem por uma guerra que seguramente nenhum militar escolheu ou decidiu ter. Não acredito que a maioria dos russos quisesse sair à rua para ir matar os seus vizinhos ucranianos.

Moscovo admite ao 7º dia de confrontos que existem 498 mortes. Kyiv garante que são 7.000 militares russos e mais 2.000 civis ucranianos. É uma contabilidade difícil de fazer e ninguém quer saber se são números factuais ou irreais. Poderia ser apenas um. Seria um cidadão do nosso mundo que perdeu a vida por uma guerra que não desejou, não se preparou e não merecia ter de viver em pleno ano de 2022 em que há meses falávamos de como a transição digital pode prolongar a vida para lá dos 120 anos de idade.

Para além dos que já perderam a vida, há os que perderam parte das suas vidas. Há 8 milhões de deslocados ucranianos dentro do seu próprio país. Oito milhões de cidadãos corresponde a 25% da população total do país. A juntar a estes milhões, há ainda 900 mil ucranianos que saíram (fugiram!) das suas fronteiras e estão em países limites, ou noutras zonas da europa.

Falamos de 9 milhões de pessoas contabilizadas. Entre mortos, desalojados e refugiados. É um murro demasiado violento no estômago da normalidade para qualquer europeu que sinta este continente como o conhece: Em paz, estável e com respeito pelos estados-membros e todos os estados presentes no planeta.

Há ainda a questão da destruição “gratuita” que fica visível de norte a sul, leste a oeste do país ucraniano. É um ataque real quando se destrói a cultura e a História de um país.

Ninguém entende os “alvos estratégicos” que Moscovo apregoa atacar. Ninguém entende como uma Maternidade, a Universidade de Kiyv, prédios habitados exclusivamente por famílias normais ucranianas são “alvos estratégicos”. Eram apenas espaços culturalmente ou familiarmente estratégicos para milhões de cidadãos livres que a guerra aprisionou para sempre mentalmente.

A assembleia geral da ONU exige o fim imediato a guerra. Também eu. E todos os sensatos. Pedimos todos. Mas alguns têm mais responsabilidade que outros. E muitos têm mais capacidade de a influenciar positivamente que nós, que sofremos com o que sofrem os outros.

O mundo exige sanções. Quem sente exige cessar-fogo já! Depois, sim. Disparem sanções em balas de notas que não vão entrar em Moscovo e que vão limpar a marca Gazprom da Liga dos Campeões de futebol. Por falar nessa competição desportiva, no ano de 2014 em Dombass ou 2015 na Síria a marca Gazprom não era russa? Porque não excluíram esse milionário patrocínio nessa altura e o fazem agora? Só para entendermos a lógica sensacionalista com que também somos bombardeados.

Vão excluir a presença de cidadãos russos do festival da Eurovisão da Canção. Retiraram a final da Liga dos Campeões de futebol de uma cidade russa. Retiraram os atletas e seleções russas de modalidades desportivas. Isto é sensacionalista e em nada mexe com o que interessa: A vida das pessoas na Ucrânia e os sentimentos dos milhões de ucranianos espalhados pelo mundo, milhares em Portugal.

Sobre as exclusões de cidadãos russos, duas notas de humanismo: 1- Há milhares de bons russos em Portugal (e milhões no mundo) também a sofrer por ver o que a sua amada Pátria está a destruir; 2- O caos feito por um autocrata não deve culpabilizar milhões de russos nem devem ser alvos de qualquer efeito xenófobo ou discriminatório.

Isso seria um erro. Que haja paz também para o povo russo. Os que estão do lado certo da história. Os que estão a sofrer.

Agora, vendo a normalidade que surge quanto mais próximo do oceano Atlântico e quanto mais longe do mar Báltico e do mar Negro.

É certo que, haja COVID-19 e confinamentos ou mortes e uma guerra militar desta escala, nós não paramos de respirar. Não paramos de ter de nos hidratar nem de ter de nos alimentar. Temos a sorte de o poder fazer assim como podemos trabalhar ou, simplesmente, acordar e beber um café de manhã.

Nós, podemos.

Mas saberá da mesma forma beber um café enquanto vemos na televisão ou lemos em qualquer jornal que há miúdos (sim, miúdos) de 18 anos que ficam retidos na Ucrânia para pegar numa arma (pela primeira vez na vida, a maioria, acredito eu nesta sociedade de 2022) e ir matar ou serem mortos sabem lá eles por que outro jovem russo? Não há normalidade. Não podemos deixar que haja.

Será que o café da manhã é igual ao vermos milhares de homens a separarem-se de filhos e mulheres porque... vão matar ou ser mortos? Não há normalidade. Não podemos deixar que haja também aqui.

Em que cadeirão da consciência conseguimos estar bem sentados e com a coluna vertebral (dos princípios e da paz, que apregoamos diariamente) intactos?

Será que uma fotografia, uma imagem, uma bandeira ucraniana que muitos colocam nas suas redes sociais atenua algum sofrimento? É solidariedade, é um gesto bonito. Mas mais bonito é termos a consciência de que temos de ajudar. Seja como for. Mas que seja desde logo ao não normalizar a nossa paz porque não estamos em paz na Europa.

São sempre poucas pessoas. Todas as que, em gestos ou em géneros, ajudem que tanto precisa. Seremos sempre poucos a não normalizar por mais milhões que sejamos a sofrer mentalmente pela dor física de outros milhões na Ucrânia.

Saibamos ser pró-paz. Pelo povo ucraniano. Pelo povo russo do lado certo da história. Pela europa e por todos.