Andriy, médico ucraniano no Algarve, junta 'primeiros socorros' para hospitais de Lviv

Em Portugal desde 2001, Andriy Krystopchuk recorda o seu começo atribulado na aldeia de Rosário, em Almodôvar, e como logo na altura percebeu os “braços abertos” dos portugueses mas também como teriam de batalhar para fazer a vida. Natural de uma aldeia perto de Lviv, a cidade na fronteira da Ucrânia que hoje aparece nos jornais, tinha 27 anos quando veio com a mulher à procura de melhores perspetivas depois de uma primeira paragem na Alemanha. Um familiar já de sexta ou sétima geração abriu-lhes caminho no Alentejo, mas também não tinha muito para oferecer. Trabalhava numa obra e dormia numa garagem. Andriy começou por trabalhar na padaria e o primeiro abrigo foi numa casa antiga, com buracos no telhado, onde dividiam um quarto com outros dois homens, com muito poucas condições mas foi o melhor que encontraram. “É engraçado pensar nas voltas que a vida dá e o Alentejo será sempre a minha segunda casa. Foi lá que me fiz sportinguista”, sorri, lembrando esse começo e como conseguiram dar a volta por cima. O filho nasceu em 2003 e os planos que tinham para emigrar para o Canadá acabaram por esbater-se num país onde se sentem felizes.

Passam 20 anos. Depois de muita burocracia conseguiu ver o diploma de médico reconhecido em 2005, fez cá a especialidade em Medicina Interna e trabalha desde 2006 no Hospital de Faro, nos cuidados intensivos, nos últimos dois anos na linha da frente da pandemia. “Foram anos difíceis e agora caiu a guerra”, diz.

