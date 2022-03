Roman Abramovich coloca Chelsea à venda e os lucros vão ser doados às vítimas da guerra na Ucrânia

O então proprietário do clube britânico, Roman Abramovich, confirmou, esta quarta-feira, que irá vender o Chelsea e todo o dinheiro obtido será revertido para uma fundação que será criada para ajudar todas as vítimas da guerra na Ucrânia.

O bilionário russo anunciou a venda numa declaração divulgada no site oficial do clube, na qual justificou a sua decisão: está "pensando no que é o melhor para o clube".

"Gostaria de abordar a especulação nos meios de comunicação social nos últimos dias em relação à minha propriedade do Chelsea FC. Como já afirmei anteriormente, sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração", começou por dizer Roman Abramovich, ao indicar que tomou a decisão de vender o clube, justificando que este ato é o melhor a fazer para "os melhores interesses do clube, dos adeptos, dos funcionários, assim como dos patrocinadores e parceiros do clube".

Segundo Abramovich, a venda do Chelsea "não será acelerada mas seguirá o devido processo", notando que não irá solicitar "o reembolso de qualquer empréstimo".

Para o russo, o clube britânico "nunca se tratou de negócios nem de dinheiro, mas sim de pura paixão pelo jogo e pelo Chelsea". E por isso, todas as receitas líquidas da venda do clube serão doadas para uma fundação que será criada para "benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia". "Isto inclui o fornecimento de fundos críticos para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como o apoio ao trabalho de recuperação a longo prazo", destacou Abramovich.

"Saibam que esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar, e custa-me muito separar do clube desta forma. No entanto, acredito que isto serve os interesses do mesmo", apontou o antigo proprietário.

Por último, Roman Abramovich disse que espera "poder visitar Stamford Bridge uma última vez" para se despedir pessoalmente de todos os integrantes do clube. "Foi um privilégio de uma vida inteira fazer parte do Chelsea FC e estou orgulhoso de todos os nossos êxitos.. O Chelsea Football Club e os seus adeptos estarão sempre no meu coração", salientou o ex-dono.