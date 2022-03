ONU aprova voto de condenação à Rússia

A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou esta quarta-feira um voto de condenação à Rússia pela invasão da Ucrânia.

De todos os Estados-membros, 141 votaram favoravelmente, 35 abstiveram-se (incluindo Cuba e China), e cinco votaram contra: Bielorrússia, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria.

Segundo diz a agência Associated Press, a resolução da ONU condenou “agressão” russa contra a Ucrânia “nos termos mais graves possíveis” e exigiu a retirada imediata de todas as tropas russas.

Note-se que esta foi a primeira reunião de emergência da Assembleia Geral da ONU desde 1997.

Na sexta-feira passada, a Rússia foi o único país a votar contra uma resolução semelhante, mas tendo em conta que é uma das cinco potências com direito de veto, a resolução não foi mantida, pelo que os aliados da Ucrânia submeteram o assunto à Assembleia Geral das ONU.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2