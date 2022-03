24 de fevereiro

A Rússia invadiu a Ucrânia. Os tambores de guerra voltaram a rufar na Europa. Um dos exércitos mais poderosos do mundo nega o direito de existência ao seu vizinho ocidental. Depois de semanas de teatro em que jurou a pés juntos só querer a paz, o Kremlin lança toda a sua força por terra, por ar e por mar, de leste do sul e do norte, contra o povo ucraniano.

Incrédula com o fim abrupto das ilusões de paz, prosperidade e segurança do seu mundo pós-Hobbesiano, a Europa parece pedir um desconto de tempo para se recompor do choque. Tempo que o povo ucraniano não tem: as colunas militares invasoras rasgam ameaçadoramente o país e a artilharia pesada cai dos céus para abrir crateras na vida do ucraniano comum. Famílias desfazem-se. Milhões rumam às fronteiras da Polónia, da Roménia, da Eslováquia para fugir da loucura. Mais milhões ficam para defender o que é seu e para dizer ao mundo que não há poder que possa vergar a vontade de liberdade da milenar alma ucraniana. Zelensky, um comediante tornado Presidente, troca o fato e gravata pelo camuflado, pega nas armas e junta-se às suas tropas. Os Estados Unidos oferecem-lhe uma saída segura. “Preciso de munições, não de boleias.” Treze soldados ucranianos que defendem um pedaço de terra na Ilha de Cobra enfrentam a exigência de rendição. Perante o ultimato do navio de guerra russo, os soldados fazem uma última comunicação: “Vão-se …..!”. Pelas ruas, há quem tente parar a força dos tanques tatuados com um “Z” com as próprias mãos. A bravura e resistência dos cidadãos inspira o mundo livre. Afinal de contas, eles derramam sangue, suor e lágrimas em nome dos valores que são fundamentalmente nossos, do Ocidente. Os valores da justiça, da liberdade, da democracia e da humanidade.

Recomposta, a Europa sabe que não pode ficar aquém da exigência histórica do momento. Desafiando todos os que pensavam que a União era fraca com os fortes, incapaz de falar a linguagem da guerra, disfuncional porque refém dos interesses individuais dos estados, Bruxelas reage em bloco e com uma convicção e unidade raramente vistas. Os países europeus armam Kiev. Os governos desafiam, e apoiam, os seus cidadãos a lutar lado a lado com os ucranianos. As sanções económicas apertam o certo aos oligarcas e atacam o coração do regime russo. A Rússia é chutada para fora do Switf, num dano de larguíssimas consequências para o seu sistema financeiro. A Alemanha cancela o Nordstream II e, numa mudança de escala sísmica na sua política de segurança desde a II Guerra Mundial, anuncia o aumento exponencial do seu orçamento de defesa. A Turquia, um aliado NATO caído em desgraça pela triste deriva autocrática de Erdogan depois de tantas esperanças desfeitas na adesão à UE, desalinha com Moscovo e impede a passagem de navios de guerra pelo Bósforo. Perante uma ameaça existencial, os decisores políticos (insana exceção feita ao PCP, que provou a sua natureza profundamente antidemocrática e iliberal) e económicos percebem que este tempo não é para ambiguidades. Suécia, Finlândia e até a Suíça, um pináculo da neutralidade, tomaram posição a favor da Ucrânia. As organizações desportivas banem as equipas e patrocinadores russos das suas competições. As companhias ocidentais abandonam participações em empresas russas, os espetáculos do famoso ballet russo na Europa são cancelados e os gigantes do entretenimento mundial (como a Disney) ou da internet (como a Google ou o Facebook) têm Moscovo na mira.

O mundo chocou-se com a invasão da Ucrânia e, mais do que isso até, com o vergonhoso processo de mentiras que lhe deu origem. A coragem dos ucranianos ultrapassou fronteiras, por mais que Putin e os seus generais as pretendam obliterar, e inspirou até os russos que sofrem enviando os seus filhos para a guerra. É esse povo russo que, perante a ameaça de cárcere, começa a tomar as ruas desafiando o poder absoluto do Kremlin. No país império dos onze fusos horários, não há notícias de guerra ou invasões – o controlo da narrativa por parte do estado proíbe-as. Recuperando a tradição soviética, o exército russo é pintado com as vestes da libertação quando a realidade mostra que é, hoje, uma força de opressão.

As reações em cadeia vistas em todo o mundo isolaram a Rússia e colocaram-na na vergonhosa posição de estado pária. Putin, que procurava recuperar o estatuto e prestígio da Federação Russa no jogo das nações e subverter toda a ordem de segurança no pós Guerra Fria, acaba por conduzir o seu país para uma posição em que carregará, durante décadas, o odioso de ter posto fim à paz na Europa.

Putin subestimou a Ucrânia e o Ocidente. A sua tresloucada menção ao uso de armas nucleares mostra como a inesperada resistência ucraniana e ocidental foram um erro de cálculo colossal da elite russa. Putin pode tornar-se ainda mais imprevisível e instável. Ele tem tentado de tudo para aterrorizar a Ucrânia e o mundo livre. E o mundo livre não se resigna nem se rende. Porque o que toda a gente percebe é que a batalha pela Ucrânia faz parte de uma contenda maior contra todos nós: a guerra contra os fundamentos da civilização e do Ocidente de que cada um de nós é herdeiro.

A questão, como alguém um dia disse, não é sobre como começa a guerra mas como acaba. Creio que quanto mais sangue ucraniano e russo for derramado, nas ruas de Kiev ou de Moscovo, maior será a derrota do Kremlin e mais ameaçado está o poder de Putin. Por mais batalhas que ganhe, para o mundo civilizado Putin já perdeu a guerra.

Perguntam-me muitas vezes até onde podemos ir nesta guerra. A minha resposta honesta é: não sei. Tudo o que estamos a viver hoje é um absurdo. Esse absurdo já o era antes de o ser. Isso significa que temos, à nossa frente, um horizonte de possibilidades em que o irracional e o impensável têm, infelizmente, lugar.

De uma coisa eu tenho a certeza: o dia 24 de fevereiro mudará para sempre as nossas vidas na Europa e no mundo livre. Gerações inteiras, dos netos aos avós, sonharam em tornar a guerra e a violência um anacronismo e uma obsolescência. Esses sonhos foram destruídos por Putin. Mas como as lideranças circunstanciais não se confundem com a natureza dos povos, digo com confiança que a nós ucranianos, russos e portugueses, a nós as gentes ancestrais deste velho continente, nunca nos tirarão o sonho de uma Europa unida, em paz e solidariedade.

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Escreve à quarta-feira