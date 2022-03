Será a adesão da à UE uma boa ideia?

Em primeiro lugar, uma decisão a meio da guerra seria tomada sob enorme pressão, atendendo mais a aspetos circunstanciais do que aos interesses a longo prazo. Uma decisão tomada mais com o coração do que com a cabeça.

Ao sétimo dia da invasão russa da Ucrânia, continuamos a assistir atónitos a algo que muitos de nós considerávamos inimaginável acontecer no nosso tempo.

Até aqui, a Ucrânia tem resistido mais do que parecia possível, muito graças à raça de civis que pegaram em armas – o caso do treinador do Sheriff Tirasopol é um bom exemplo isso. Mas quando a artilharia pesada russa entrar em ação creio que de pouco servirá a coragem e o heroísmo dos ucranianos. Na realidade, é um dilema terrível: não estão dispostos a entregar a sua terra sem dar luta, e bem, mas quanto mais tenaz for a sua resistência pior poderá ser a resposta do invasor – e ninguém sabe o que vai na cabeça de Putin, mas já não há margem para dúvidas de que é uma figura sinistra e implacável.

Entretanto, para deter o inimigo, o Presidente Zelensky pediu formalmente a adesão da Ucrânia à União Europeia. Essa adesão seria uma espécie de seguro de vida para o seu país e talvez para ele próprio. Mas não parece ser a solução para o problema.

Em primeiro lugar, uma decisão a meio da guerra seria tomada sob enorme pressão, atendendo mais a aspetos circunstanciais do que aos interesses a longo prazo. Uma decisão tomada mais com o coração do que com a cabeça.

Em segundo lugar, foi precisamente esta aproximação do Ocidente que provocou a ira de Putin. Se não a causou, pelo menos contribuiu e muito para a atual tragédia que hoje se vive.

Como se costuma dizer, a bola está agora do lado da União Europeia. Durante anos andou – há quem diga que a mando dos EUA – a instigar e a alimentar o sentimento anti-russo entre os ucranianos. Veremos se se fica pelas sanções, as condenações, os apelos bem-intencionados e as ovações como a que se ouviu ontem no Parlamento Europeu, ou se está disposta a mais do que isso. Sendo óbvio que a entrada pura e dura no conflito não é do interesse de ninguém.