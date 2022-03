EUA avançam com sanções a 4 implicados no financiamento do Estado Islâmico

Os Estados Unidos da América (EUA) sancionaram esta terça-feira quatro pessoas por financiarem e armarem o grupo extremista Estado Islâmico na África do Sul, para que conseguisse expandir as suas operações no continente africano.

O Departamento do Tesouro indicou, em comunicado, que bloqueou propriedades e proibiu as transações económicas nos EUA rque estão ligadas a Farhad Hoomer, Siraaj Miller, Abdella Hussein Abadigga e Peter Mbaga.

Siraaj Miller e Farhad Homer lideram, de acordo com a administração norte-americana, respetivamente, células sul-africanas do Estado Islâmico na Cidade do Cabo e em Durban, Abdella Hussein Abadigga chegou a treinar jovens e manteve contactos, também, com o grupo extremista na Somália. Já Peter Mbaga recolheu fundos e armas para a África do Sul e para Moçambique.

Farhad Homer conseguiu ter fundos para a célula de Durban através de extorsões a empresas e manteve contactos com membros do Estado Islâmico na República Democrática do Congo (RDCongo). Siraaj Miller treinou simpatizantes do grupo extremista para angariar dinheiro através de roubos.

O subsecretário do Tesouro, Brian Nelson, disse, citado em comunicado, o que as sanções adotadas visam "expor quem utiliza o sistema financeiro da África do Sul para facilitar o financiamento das redes do Estado Islâmico em toda a África".

Segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, "o Estado Islâmico tentou expandir a sua influência em África através de operações em grande escala, particularmente em áreas onde o controlo do Governo é limitado".