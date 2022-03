SNS condecorado com a mais importante Ordem Honorífica nacional

Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na próxima quarta-feira com a mais elevada Ordem Honorífica nacional pelos atos e serviços prestados, principalmente com a pandemia de covid-19.

Esta condecoração do SNS, como Membro Honorário da antiga Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, vai acontecer na quarta-feira, dia em que se assinala o segundo aniversário do primeiro caso de covid-19 registado em Portugal.

O Presidente da República destaca, de acordo com o sítio oficial da Presidência da República, os "atos e serviços excecionais prestados, em particular durante a pandemia a Portugal, aos portugueses e a outros cidadãos" pelo SNS e a "abnegação e sacrifício" dos seus profissionais de saúde.