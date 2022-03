Rui Pinto informa que oligarca russo voou em jato português

O hacker português Rui Pinto denunciou esta terça-feira, através do Twitter, que o oligarca russo Alexander Mikheev, diretor geral da empresa russa Rosoboronexport , suspeito de tráfico de armas, viajou hoje no jato particular português CS-DHZ (Bombardier Global 6000) de Dubai para Hanói, no Vietname.

Alexander estaria acompanhado pelo vice-presidente da Russian Helicopters JSC, Alexander Shcherbinin.