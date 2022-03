Carnaval e Futebol. A infinita terça-feira que só acaba na quarta

Mário Leite Rodrigues Filho foi uma figura extraordinária e com uma imaginação prodigiosa. Coisa de família, está bem de ver, já que também Nelson Rodrigues, seu irmão, usava e abusava da fertilidade imaginativa. Há quem conheça Mário Filho como o homem que deu o nome ao Estádio do Maracanã. Há quem conheça Mário Filho por ter inventado e popularizado expressões do futebol brasileiro que ficaram para sempre marcadas no jornalismo universal, tal como simplificar o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense como Fla-Flu. Há quem conheça Mário Filho por ter sido o pioneiro da organização das Escolas de Samba, essas agremiações de cunho popular que desfilam em forma de cortejo representando um enredo, ou um samba-enredo, como os brasileiros gostam de lhe chamar. Foi o seu jornal, Mundo Sportivo, que pela primeira vez transformou o Carnaval do Rio de Janeiro numa competição, com direito a prémios pela melhor das apresentações que desfilasse no dia de Carnaval. Havia até descidas de divisão!

Nascido a 3 de Junho de 1908, no Recife, Pernambuco, Mário Filho criou, em redor do futebol e do Carnaval, todo o ambiente de festa e rivalidade que ainda hoje perduram numa cidade e num país onde este dia é o dia dos sonhos. Ou, como cantava Martinho da Vila – “Os foliões são embalados/Pelo pessoal da bateria/Sonho de rei, de pirata e jardineira/p’ra tudo se acabar na quarta-feira”.

Mas quarta-feira é amanhã, hoje é ainda apenas terça. Terça-feira de Carnaval. Que expressão mágica! Para mim, que me estou nas tintas para o Carnaval, diz pouco. Para todos os milhões e milhões que adoram o Carnaval e se estão nas tintas para mim, a terça-feira de Carnaval continuará infinita até que nasça a manhã de quarta.

Nelson, irmão de Mário, escreveu um texto belíssimo sobre aquele que foi o Carnaval mais marcante para os cariocas, o de 1920, que se seguiu ao fim da epidemia da Gripe Espanhola: “De repente, passou a gripe. Com o fim da gripe as coisas não mais foram as mesmas. A peste deixara nos sobreviventes não o medo, não o espanto, não o ressentimento, mas o puro tédio da morte. Lembro-me de um vizinho perguntando: ‘Quem não morreu na Espanhola?’. E ninguém percebeu que uma cidade morria, que o Rio machadiano estava entre os finados. Uma outra cidade ia nascer. Logo depois explodiu o Carnaval. A pandemia passou e, no Brasil, o Carnaval de 1920 representou um desafogo e a euforia geral tomou conta da população. E foi um desabamento de usos costumes, valores, pudores”. Pudores: exatamente o que é absolutamente proibido num Carnaval autêntico, à brasileira.

Futebol na Sapucaí. Muitas foram as vezes que as Escolas de Samba trouxeram enredos sobre futebol para o seu corso na Avenida Marquês de Sapucaí, o Maracanã-do-Carnaval. Afinal, ambos movem paixões tremendas, desnaturadas. Diz quem sabe que as mais espetaculares exibições carnavalescas com futebol pelo meio de pouco serviram. Utilizam o exemplo da Escola da Flamengo que resolveu glosar o centenário do clube em 1995. Desastre completo: sétima classificada na geral. Dominguinhos Estácio compôs um samba para acompanhar, chamava-se Uma Vez Flamengo, convenhamos que sem grande arte literária: “É tengo tengo/No meu quengo é só Flamengo/Uh! Tererê/Sou Flamengo até morrer!”

O Fluminense não quis ficar atrás, embora mais novo. Completava cem anos em 2002 mas os preparativos atrasaram-se e a Escola dos Acadêmicos da Rocinha só percorreram a Sapucaí em 2003. A criatividade também não abundou e a classificação ainda foi pior do que a do enredo do rival: 10º lugar. O povão cantava: “Nas asas da realização/Entre glórias e tradições/A Rocinha faz a festa dos 100 anos/De um clube campeão/Sou Tricolor de Coração!”. Pois... assim não há quem aguente. Nem o mais fanático dos adeptos do Flu.

Em 1998, a Escola dos Unidos da Tijuca, aportuguesou-se para homenagear o clube Vasco da Gama. Paullinho Mocidade compôs o samba De Gama a Vasco: “Vamos vibrar meu povão (é gol, é gol)/A rede vai balançar, vai balançar/Sou Vasco da Gama, meu bem/Campeão de terra e mar/Através da mão divina/Naveguei, naveguei/O meu sonho de menino/Quis assim o meu destino/Portugal e toda a Europa encantei!Naveguei!” Um pavor! Tal e qual como no futebol, a escola desceu de divisão e tudo. Portugal nunca rimou com Carnaval.