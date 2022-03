Nick Cave cancela concertos na Rússia e na Ucrânia

Nick Cave anunciou esta terça-feira, pelo Twitter, que os espetáculos que iria dar na Rùssia e na Ucrânia serão cancelados.

O músico escreveu que, tendo em conta os últimos eventos, “não tem escolha” a não ser cancelar os espetáculos que iriam ter lugar naqueles dois países vizinhos, no próximo verão.

Para além de informar do cancelamento dos concerto, o músico deixa ainda uma mensagem de apoio e solidariedade à Ucrânia: “Os nossos pensamentos e amor vão para as corajosas pessoas da Ucrânia, o seu líder heroico e todos os que estão a sofrer com esta guerra sem sentido”, lê-se, na publicação. “Ucrânia, estamos convosco, e com todos aqueles na Rússia que se opõem a este ato brutal, e nós rezamos para que esta loucura seja terminada em breve”, diz ainda.