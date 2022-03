A desilusão do pardal

O céu estava taciturno, mas do outro lado do Sado brilhava uma erva tão verde que dava vontade de pastá-la. Há muitos, muitos anos, o meu pai ensinou-me que há sempre um poema para todas as alturas da vida e eu aprendi a recitá-los de cor. Manuel Bandeira também escreveu um poema para um pardal desiludido.