Dmytro Gumenyuk. "Danos apenas num reator seriam semelhantes a Fukushima ou Chernobil"

Dmytro Gumenyuk é responsável pelo departamento de análise de segurança do SSTC NRS, centro estatal ucraniano para a segurança nuclear e radioativa, com 15 reatores nucleares usados na produção de eletricidade no país. Ao telefone de Vyshneve, nos subúrbios da capital ucraniana, diz que o que estão a viver é inimaginável no século XXI e uma ameaça muito para lá do território ucraniano: “Um ataque contra um país com infraestruturas nucleares é muito perigoso não apenas para Ucrânia mas para a Europa e para todo o mundo”.

O que nos pode descrever destes últimos dias? Está em Kiev?

Estou muito perto de Kiev. Vivo a menos de três quilómetros de Kiev, na cidade de Vyshneve. A última noite (madrugada de segunda-feira) e o dia de hoje foram mais calmos, não ouvimos tantas explosões e helicópteros. A noite anterior foi terrível. As tropas russas atacaram em Vyshhorod, houve incêndios e ataques a depósitos de combustível. No sábado de manhã vimos o míssil russo que atingiu um prédio que fica a cerca de 6 quilómetros da minha casa. Vi a cauda do míssil no céu.

Outro míssil foi atingido pelas nossas defesas antiaéreas e também o vimos. Não imaginávamos que uma situação destas fosse possível no século XXI. É uma guerra estúpida, não compreendemos porquê. Tornou-se algo louco. Putin ou Hitler nazi é para nós o mesmo.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.