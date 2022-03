Capacetes Laranjas. Psicólogos apoiam comunidade ucraniana

Há um ano lancei uma iniciativa para ajudar profissionais de saúde. Depois, percebemos que teria de ser estendida ao resto dos cidadãos devido a situações de gestão de luto e outras. Quando começámos a compreender aquilo que estava a acontecer na Ucrânia, decidimos voltar a fazer o mesmo”, começa por explicar, em declarações ao i, a psicóloga Ana Carina Valente, líder do grupo “Capacetes Laranjas”.

“Desde o momento que Portugal se intitula país de acolhimento, temos de auxiliar. Estamos a reforçar a equipa, temos 15 colegas a quererem entrar. Somos 10 oficialmente agora. Reunimos, dou supervisão, cada caso é acompanhado pelo mesmo psicólogo e as pessoas não têm de contar a história vezes sem conta”, avança a doutoranda em Psicologia da Saúde que acompanha, via chamada telefónica e videochamada, de forma totalmente gratuita, a comunidade ucraniana em Portugal e pretende fazer o mesmo com os refugiados que serão acolhidos nos próximos dias.

