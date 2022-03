Libertem a Ucrânia mas deixem Putin em paz

Os EUA, a Europa e a NATO têm um vasto currículo muito pouco abonatório sobre as suas ingerências na Líbia, Afeganistão, Iraque e por aí fora. Correram com ditadores deixando esses povos em muito piores mãos.

Se dúvidas existissem sobre Vladimir Putin, todas elas se dissiparam. O homem é louco e quer reconstruir uma espécie de novo império soviético. E, por isso, não deixa de ser estranho como foi e é possível o BE e o PCP terem concordado com o homem, mesmo quando a invasão se concretizou.

É certo que depois foram obrigados a fazer marcha-atrás, mas alguns dos seus destacados dirigentes não se coíbem de atacar os EUA e a NATO nas redes sociais, acabando por os culpar da agressão da Rússia à Ucrânia. Um bom exemplo foi dado quando a Comissão Europeia, este mês, aprovou um pacote de Apoio Macrofinanceiro de Emergência, no valor de 1,2 mil milhões de euros, à Ucrânia. O PCP votou contra e o BE absteve-se. Palavras para quê?

Deixando as posições dos dois partidos de extrema-esquerda, passemos a Putin. Apesar do ditador que é, espera-se que a comunidade internacional não tenha a tentação de se meter nos assuntos internos russos. Estes é que terão de resolver o seu problema de liderança.

Os EUA, a Europa e a NATO têm um vasto currículo muito pouco abonatório sobre as suas ingerências na Líbia, Afeganistão, Iraque e por aí fora. Correram com ditadores deixando esses povos em muito piores mãos. Se os EUA, a NATO e a UE se fossem meter na vida dos países que são governados por ditadores não teriam mais nada que fazer.

É desejável que não se metam na Rússia, apesar de Putin ser o líder de uma nação que, se quiser, poderá dar cabo do planeta, como diz ao i nesta edição Dmytro Gumenyuk, perito em segurança nuclear de Kiev, e que vive a seis quilómetros da capital.

O mundo será muito mais seguro se o Ocidente conseguir “puxar” para o lado bom da força a Rússia e a China. Entrar em confronto com qualquer uma dessas potências pode ser catastrófico para o planeta. Espera-se é que a Ucrânia consiga resistir e que as sanções económicas apertem tanto a economia russa que Putin seja obrigado a retirar-se do país que invadiu – desde 2014.