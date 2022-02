Torres Vedras. Desacatos entre grupos rivais num centro comercial termina com troca de tiros

Grupos rivais envolveram-se em desacatos, esta segunda-feira, no interior do centro comercial Arena Shopping, em Torres Vedras. O desentendimento terminou com uma troca de tiros na parte exterior do espaço. Segundo disse uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) à agência Lusa, poderão haver feridos na sequência deste incidente.

A mesma fonte explicou que, cerca das 16h, os desacatos obrigaram a que os seguranças do centro comercial tivessem de intervir.

Já no exterior, ouviram-se disparos de tiros de armas de fogo saídos de duas viaturas, pertencentes a cada um dos dois grupos, existindo assim a suspeita de feridos entre os envolvidos nos desacatos, que se colocaram em fuga, revelou a fonte da GNR. A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar o incidente.

Mais tarde, as forças policiais encontraram uma das viaturas envolvidas no tiroteio abandonada numa localidade próxima.

Apesar do incidente, o centro comercial está a funcionar dentro da normalidade, indicou a fonte.