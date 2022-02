Ministro das Finanças destaca Fernando Rocha Andrade: "Um homem de diálogo e um democrata"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, manifestou, esta segunda-feira, "o mais profundo pesar pelo falecimento" do antigo ministro e professor Fernando Rocha Andrade.

Segundo a nota enviada pelo gabinete do ministério de João Leão, o governante diz que "o País vê hoje desaparecer um homem inteligente, afetuoso, imaginativo. Um homem de diálogo e um democrata, por quem tinha grande consideração e enorme estima".

O ministro destaca o trabalho de Rocha Andrade "enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no XXI Governo, tendo tido um papel crucial para a credibilização de Portugal juntos das instituições internacionais e mercados financeiros durante o ano de 2016", sublinhando o "decisivo" trabalho que desempenhou "para a saída de Portugal do procedimento por défices excessivos e para o primeiro excedente orçamental atingido em 2019".

"A sua capacidade de diálogo, criatividade e espírito de negociação foram igualmente decisivos nas negociações com os parceiros parlamentares na fase inicial e crítica do governo minoritário", realçou João Leão, elogiando ainda o "sentido de responsabilidade" do jurista e especialista em finanças públicas.

"A sua grande capacidade de raciocínio, poder de argumentação e facilidade de comunicação, a par da sua boa disposição, que manteve sempre, mesmo nos momentos mais difíceis da sua doença, são-lhe características reconhecidas por todos com quem trabalhou ou se relacionou", salientou ainda o ministro, deixando por último as "mais sentidas condolências" à família e amigos de Fernando Rocha Andrade.