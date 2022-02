BCP. Lucro cai para 138 milhões com Polónia a penalizar resultados

O lucro do BCP caiu 25% para 138,1 milhões de euros no ano passado. Um resultado que foi penalizado com os encargos de 532,6 milhões de euros para se proteger dos riscos associados à carteira de créditos em francos suíços concedidos pela subsidiária na Polónia. Sem estes encargos, a instituição financeira liderada por Miguel Maya diz que os lucros seriam de 404,9 milhões de euros, o que representaria um aumento de 56,6% em relação a 2020.

Também a penalizar os resultados estiveram os custos de 90,7 milhões de euros relacionados com o plano de saídas, que CEO do banco considerou um “processo difícil” mas “importante” para assegurar o futuro do banco. O BCP fechou o ano de 2021 com 6289 trabalhadores em Portugal, menos 724 do que no final de 2020, uma redução de 10% dos quadros. Quanto a agências, no final do ano passado, contava 434 sucursais, menos 44 face ao ano anterior.

A instituição financeira acenou ainda com as contribuições obrigatórias para o setor como outros custos que prejudicaram os lucros. E, neste caso, representaram um peso de 56,2 milhões.

Mesmo com esta queda de 25% do lucro, a instituição financeira registou um aumento de 4,5% do crédito a clientes para 56,4 mil milhões de euros e de 6,6% dos recursos totais de clientes para 90,1 mil milhões. Por seu lado, os depósitos dos clientes aumentaram 7,8 mil milhões, enquanto as comissões subiram 7,6% para 727,7 milhões de euros por causa da “melhoria da transacionalidade” com o alívio das restrições da pandemia e também de mais negócios no mercado acionista.

Já o produto bancário subiu 3,4% para 2,3 mil milhões de euros, com a margem financeira a avançar 3,7% para 1,5 mil milhões de euros.

Dividendo moderado

O presidente não executivo do BCP garantiu que a administração defende o retomar do pagamento de dividendos mas que irá propor a distribuição de um “valor muito moderado” relativamente a 2021. Mas esta decisão irá estar em cima da mesa em assembleia-geral que se irá realizar, em maio.

Nuno Amado disse ainda que no novo mandato (o atual terminou em final de 2021 e o próximo é 2022-2025) a intenção é que continue a atual administração, referindo-se tanto a si como a Miguel Maya (presidente executivo).

“Exposição imaterial”

Quanto à exposição do BCP em relação à Rússia e à Ucrânia, Miguel Maya fala em “exposição imaterial”, acrescentando ainda que já implementou no seu sistema 100 medidas relativas a restrições relacionadas com este conflito armado. “Do ponto de vista do risco de crédito não há motivo para preocupação”, acrescentando que o banco não tem “linhas monetárias de mercado” com os países em causa. “Estamos numa situação confortável”, garantiu.

No entanto, em relação ao impacto económico e, apesar de reconhecer que a economia portuguesa não tem interligação forte, admitiu que as consequências se podem agravar consoante a guerra se prolongue, se agrave ou entre em outras geografias.