Morreu Fernando Rocha Andrade, antigo secretário de Estado

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, morreu aos 51 anos. A notícia foi avançada, esta segunda-feira, pela Renascença.

Fernando Rocha Andrade era natural de Coimbra e foi secretário de Estado do ministro Mário Centeno no XXI Governo Constitucional, entre 2015 e 2017, e também foi professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra desde 1995, chegando a publicar livros sobre fiscalidade, finanças públicas e direito eleitoral.

Entre 2005 e 2008, foi deputado e subsecretário de Estado da Administração Interna no XVII Governo Constitucional.

De notar que Fernando Rocha Andrade foi um dos governantes envolvidos na polémica sobre os convites da Galp para assistir a jogos da seleção nacional no Euro'2016, em França. No seu caso, em causa estava o facto de a empresa ter um contencioso fiscal com o Estado e poder haver um conflito de interesses. Deste modo, o então governante negou as acusações, pagou as despesas à empresa e decidiu afastar-se todas as decisões que envolvessem a Galp. Ainda assim, esta polémica não desapareceu das páginas dos jornais e chegou ao Ministério Público, terminando a apresentar a sua demissão, assim como os restantes membros do Governo envolvidos no caso.

Quando Mário Centeno saiu das Finanças para o Banco de Portugal, em 2020, o nome de Rocha Andrade voltou a ser colocado em cima da mesa para uma eventual substituição, mas o caso da Galp fez com que a sua hipótese fosse anulada.

Notícia atualizada às 16h53