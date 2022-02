Covid-19. Portugal regista o menor número de casos diários desde finais de dezembro

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 4.209 novos casos de covid-19 e 24 mortes associadas à doença. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira elevam para 3.262.618 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 21.063 as vítimas mortais.

De realçar que o número de casos diários divulgado hoje é o menor desde 26 de dezembro, dia em que se contabilizaram 3.732 infeções.

Não obstante, a região de Lisboa e Vale do Tejo reportou novamente o maior número de novos casos: 1.211. Segue-se o Norte, com 1.004 infeções, o Centro, com 716, o Algarve, com 402, e o Alentejo, com 217. Nos Açores há mais 408 casos e na Madeira mais 338.

Dos 24 óbitos, 12 ocorreram no Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, uma no Algarve e uma num Alentejo, o mesmo para a Madeira. Os Açores não registaram qualquer morte por covid-19.

Já o número de doentes nos hospitais portugueses devido à covid-19 subiu ligeiramente. Há agora 1.478 doentes covid internados, mais 82 do que no último balanço. Destes, 102 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tal como ontem.

Por outro lado, mais 762 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando assim para 2.785.374 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Há agora 456.181 casos ativos no país, mais 3.423 do que ontem. Note-se que a partir de hoje, de acordo com "a publicação da nova Resolução do Conselho de Ministros e a atualização da Norma 015/2020", a DGS deixará de contabilizar diariamente os números de contactos sob vigilância.

A incidência e o índice de transmissibilidade (Rt) foram hoje atualizados. A incidência nacional desceu e é agora de 1806,8 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 1728,0 casos. Já o Rt nacional é de 0,75, mais 0,2 do que na sexta-feira, e no continente de 0,73, também um aumento do mesmo valor.

Consulte aqui o boletim da DGS na íntegra